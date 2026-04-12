قداس في كنيسة مار ميخائيل باللاذقية بمناسبة عيد الفصح المجيد

اللاذقية-سانا

أقامت كنيسة مار ميخائيل في مدينة اللاذقية اليوم الأحد، قداس عيد الفصح المجيد، وسط أجواء روحانية مميزة، ومشاركة واسعة من المصلين الذين توافدوا منذ ساعات الصباح الأولى للاحتفال بهذه المناسبة، وسط أجواء السكينة والابتهال.

وأعرب كاهن الكنيسة، الأب باسيل اسكيف، في تصريح لـ سانا، عن أمله بأن تحمل هذه المناسبة قيامة مجيدة للمنطقة قائمة على المحبة والسلام والأمن، وأن يعيش السوريون في وحدة ووئام.

وأشار اسكيف إلى التزام الكنائس بقرارات البطريركية بإقامة الاحتفالات ضمن حرم الكنيسة، والتخفيف من المظاهر الاحتفالية خارج أسوارها، في إطار ما تشهده المنطقة من حروب.

بدوره، أعرب فؤاد استبريان، عضو المجلس الملّي، عن أمنياته بأن يعم السلام على جميع السوريين في الداخل والمغترب من مختلف الأطياف، وأن تزدهر البلاد من جديد بجهود أبنائها ومشاركتهم في عملية البناء.

من جهتها، أشارت باولا حداد من أهالي اللاذقية إلى أنها حضرت للاحتفال بعيد الفصح في الكنيسة، لافتةً إلى أن الأهالي توافدوا منذ الصباح الباكر لحضور القداس والصلاة، وتبادل التهاني مع الأهل والأقارب وسط أجواء من الفرح والبهجة.

ويجسد الاحتفال بعيد الفصح المجيد في اللاذقية قيماً إنسانية قائمة على المحبة والتآخي، ويؤكد تمسك أبناء المجتمع بالأمل والعمل المشترك من أجل مستقبل يسوده السلام والاستقرار.