قوات الاحتلال تتوغل في كودنة بريف القنيطرة الجنوبي وتعتقل مواطنين

القنيطرة-سانا

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، في قرية كودنة بريف القنيطرة الجنوبي.

وذكر مراسل سانا في القنيطرة، أن قوة إسرائيلية مؤلفة من عدة آليات عسكرية توغلت في كودنة بريف القنيطرة الجنوبي، ونفّذت حملة مداهمات أسفرت عن اعتقال مواطنين اثنين من أبناء القرية، وتم اقتيادهما إلى جهةٍ مجهولة دون معرفة أسباب الاعتقال.

وكانت قوات الاحتلال، توغلت فجر اليوم، باتجاه وادي الرقاد في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، واعتقلت أحد المواطنين.

وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974 عبر التوغّل في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات وتجريف الأراضي.

وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي يتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ترتّب أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، كما تدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، وردع ممارسات الاحتلال، وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.