ضبط أكثر من 700 كيلوغرام من اللحوم الفاسدة في جولة تموينية بحلب

حلب-سانا

ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حلب أمس الإثنين، أكثر من 700 كيلوغرام من اللحوم الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك البشري، خلال جولة تموينية في منطقة باب جنين بمدينة حلب.

وذكرت المديرية أنه عثر على كميات من اللحوم الفاسدة داخل أحد محال بيع الفروج، وتمت مصادرتها على الفور، وعند توسع التحقيق عثر على مستودع تابع للمحل ذاته يحتوي على كميات إضافية من اللحوم الفاسدة.

وأوضح رئيس شعبة سلامة الغذاء في مديرية تموين حلب محمد أعرج لـ سانا أن الكمية المضبوطة بلغت نحو 711 كيلوغراماً من اللحوم الفاسدة، جرى مصادرتها وإتلافها أصولاً، مع تنظيم الضبط التمويني اللازم بحق المخالفين.

ودعت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي حالات اشتباه بفساد المواد الغذائية، مؤكدة استمرار تكثيف الجولات الرقابية حفاظاً على الصحة العامة وسلامة المستهلكين.