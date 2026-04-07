ضبط أكثر من 700 كيلوغرام من اللحوم الفاسدة في جولة تموينية بحلب

0A4A6646 ضبط أكثر من 700 كيلوغرام من اللحوم الفاسدة في جولة تموينية بحلب

حلب-سانا

ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حلب أمس الإثنين، أكثر من 700 كيلوغرام من اللحوم الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك البشري، خلال جولة تموينية في منطقة باب جنين بمدينة حلب.

0A4A6638 ضبط أكثر من 700 كيلوغرام من اللحوم الفاسدة في جولة تموينية بحلب

وذكرت المديرية أنه عثر على كميات من اللحوم الفاسدة داخل أحد محال بيع الفروج، وتمت مصادرتها على الفور، وعند توسع التحقيق عثر على مستودع تابع للمحل ذاته يحتوي على كميات إضافية من اللحوم الفاسدة.

وأوضح رئيس شعبة سلامة الغذاء في مديرية تموين حلب محمد أعرج لـ سانا أن الكمية المضبوطة بلغت نحو 711 كيلوغراماً من اللحوم الفاسدة، جرى مصادرتها وإتلافها أصولاً، مع تنظيم الضبط التمويني اللازم بحق المخالفين.

ودعت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي حالات اشتباه بفساد المواد الغذائية، مؤكدة استمرار تكثيف الجولات الرقابية حفاظاً على الصحة العامة وسلامة المستهلكين.

0A4A6627 ضبط أكثر من 700 كيلوغرام من اللحوم الفاسدة في جولة تموينية بحلب
0A4A6639 ضبط أكثر من 700 كيلوغرام من اللحوم الفاسدة في جولة تموينية بحلب
0A4A6658 ضبط أكثر من 700 كيلوغرام من اللحوم الفاسدة في جولة تموينية بحلب
0A4A6660 ضبط أكثر من 700 كيلوغرام من اللحوم الفاسدة في جولة تموينية بحلب
