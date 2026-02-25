تعيين الشيخ محمد نعيم عرقسوسي مفتياً للجامع الأموي بدمشق

دمشق-سانا

أصدر مجلس الإفتاء الأعلى قراراً بتعيين الشيخ محمد نعيم عرقسوسي مفتياً للجامع الأموي بدمشق.

وتنص المادة الأولى من القرار على تسمية الشيخ عرقسوسي مفتياً للجامع الأموي، على أن يتولى القيام بالمهام الشرعية والإفتائية فيه، وفق الأنظمة والتعليمات المعتمدة.

كما كلف المجلس حسب المادة الثانية، مفتي الجامع الأموي بترشيح لجنة علمية تتولى الرد على الأسئلة والاستفتاءات الواردة من رواد الجامع، على أن تُعرض أسماء المرشحين على مجلس الإفتاء الأعلى لاعتمادها أصولاً.

وبتاريخ 23 آذار 2025 صدر قرار رئاسي بتشكيل مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا برئاسة فضيلة الشيخ أسامة الرفاعي، وذلك بهدف تنظيم الفتوى ومؤسسات الإفتاء، بما يحقق المصالح العليا.