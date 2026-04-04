كتلة غبارية ثانية تؤثر على البلاد بدءاً من مساء اليوم

دمشق-سانا

حذّرت دائرة الإنذار المبكر والتأهب في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث من تأثر عدد من المناطق السورية بكتلة غبارية ثانية اندفعت منذ مساء أمس من شمال إفريقيا، متوقعةً أن يبدأ تأثيرها اعتباراً من مساء اليوم السبت، ويستمر حتى مساء يوم غد الأحد.

وأوضحت الدائرة أن التأثير الأشد للكتلة الغبارية سيتركز على المناطق الجنوبية من سوريا، ولاسيما دمشق وريفها والقنيطرة ودرعا والسويداء، في حين سيكون تأثيرها أقل حدة على بقية المناطق.

ودعت الدائرة إلى اتخاذ جملة من الإجراءات الوقائية، وهي:

1- تجنّب البقاء لفترات طويلة في الأماكن المفتوحة.

2- ارتداء الكمامة عند الخروج من المنزل.

3- إغلاق النوافذ والأبواب بإحكام لمنع دخول الغبار.

4- حماية الأطفال وكبار السن ومرضى الربو، وضرورة بقائهم في المنازل.

5- التأكد من توافر الأدوية الضرورية والموصوفة من قبل الطبيب المختص لمرضى الجهاز التنفسي.

6- منع الأطفال من اللعب في الخارج.

7- شرب كميات كافية من الماء للتقليل من تأثير الغبار على الجهاز التنفسي.

8- غسل الوجه والأنف جيداً بعد العودة من الخارج.

9- تجنّب ممارسة الرياضة في الهواء الطلق أثناء الغبار.

10- تخفيف السرعة والقيادة بحذر في المناطق التي تشهد أجواء سديمية مغبرة.

11- التوجه إلى أقرب نقطة طبية في حال حدوث نوبات سعال شديد أو ضيق في التنفس.

وكانت مختلف المناطق السورية شهدت أجواءً مغبرةً صباح أمس الجمعة، نتيجة اندفاع كتلة غبارية كثيفة نحو البلاد، بفعل تأثير منخفض جوي مترافق مع رياح جنوبية غربية نشطة.