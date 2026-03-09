أوقاف القنيطرة تختتم دوري التحدي للأسر الشبابية ضمن حملة “إيمانٌ يجمعنا”

القنيطرة-سانا

أقامت مديرية أوقاف القنيطرة المباراة النهائية لدوري التحدي الخاص بالأسر الشبابية ضمن حملة “إيمانٌ يجمعنا”، وذلك في بلدة جبا بريف القنيطرة، بمشاركة عدد من الفرق الشبابية التابعة للمساجد في المنطقة، وسط حضور من الأهالي ورواد المساجد.

وأوضح مسؤول شؤون المساجد في أوقاف القنيطرة بدر الندى، في تصريح لمراسل سانا، أن الجولة الأخيرة من مسابقة التحدي الإيماني أُقيمت اليوم الإثنين، وهي إحدى الفعاليات التي أطلقتها المديرية خلال شهر رمضان المبارك، حيث جمعت المباراة النهائية بين فريق بلدة سعسع (فريق جامع الرحمن)، وفريق قرية صيدا الحانوت (فريق مسجد معاذ بن جبل).

وبيّن الندى أن فريق جامع الرحمن تمكن من تحقيق المركز الأول في المسابقة، فيما جاء فريق مسجد معاذ بن جبل في المركز الثاني، حيث جرى في ختام الفعالية تقديم جوائز مادية للفريقين الأول والثاني، تقديراً لمشاركتهما وتشجيعاً للشباب على الاستمرار في مثل هذه الأنشطة الإيمانية والثقافية.

وتأتي هذه الفعالية ضمن أنشطة حملة “إيمانٌ يجمعنا” التي تنظمها مديرية أوقاف القنيطرة خلال شهر رمضان، بهدف تعزيز القيم الإيمانية وتنشيط دور المساجد في استقطاب الشباب من خلال البرامج الدينية والثقافية.