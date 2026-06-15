مجلس مدينة طفس يبدأ تعبيد طرقات رئيسية وفرعية ضمن خطة لتحسين البنية التحتية

درعا-سانا



بدأ مجلس مدينة طفس في ريف درعا الغربي اليوم الإثنين، تنفيذ أعمال تعبيد وإعادة تأهيل وصيانة عدد من الطرقات الرئيسية والفرعية، ضمن خطة تهدف إلى تحسين البنية التحتية، وتسهيل حركة المرور.

وتشمل الأعمال تعبيد الطرقات بالكامل، وإعادة تأهيل المقاطع المتضررة، وردم الحفر، وإزالة المطبات، ومعالجة الهبوطات والتشققات، وكل ما من شأنه تحسين حركة مرور المواطنين والآليات.





وأوضح رئيس مجلس المدينة المهندس هايل الزعبي في تصريح لمراسل سانا، أن المجلس، بالتعاون مع مديرية الخدمات الفنية ومحافظة درعا، يقوم بتعبيد أحد الطرق الرئيسية وسط المدينة، والذي يُعد شرياناً حيوياً، مبيناً أن الأعمال شملت تهيئة الطريق وردم الحفر قبل المباشرة بالتعبيد، والذي استهلك نحو 250 متراً مكعباً من الإسفلت.



وأشار إلى أن إحدى الوصلات الطرقية المهمة سيتم تعبيدها غداً نظراً لأهميتها في تحسين حركة التنقل والمرور.

من جانبه، لفت المواطن فواز كيوان إلى أن مجلس المدينة يقوم بدور فعّال في تعبيد الطريق الرئيسي الممتد من المسجد القديم إلى المسجد الجنوبي، والذي يشهد حركة مرورية كثيفة، ولا سيما من الآليات الزراعية المحملة بالخضار، مشيراً إلى حاجة مدينة طفس لصيانة وإعادة تأهيل عدد من الطرقات التي تضررت خلال سنوات الثورة.





وكان مجلس مدينة طفس قد أطلق منتصف الشهر الفائت حملة بعنوان «شوارعنا أجمل بلا حفر»، بهدف تحسين الواقع الخدمي، والحد من المشكلات التي تؤثر على حركة الأهالي والآليات، وتستهدف جميع شوارع المدينة التي تأخرت صيانتها أو تضررت بفعل قصف النظام البائد، وتشمل أعمالاً متكاملة من ردم حفر ونظافة وترحيل أنقاض ونفايات.