تلبيسة تحيي ذكرى انطلاقة الثورة السورية بأمسية ثقافية

حمص-سانا

أحيا ملتقى الأربعاء الثقافي في مدينة تلبيسة ذكرى انطلاقة الثورة السورية بأمسية ثقافية احتضنتها قاعة الاجتماعات في مدرسة صفية بنت عبد المطلب، بمشاركة مجموعة من الشعراء والمثقفين من أبناء المدينة.

وقدّم الشعراء عمر الخطيب ويوسف الضحيك ومحمد علي فنجان وعمر حديد وعبد الله حديد وعلاء صويص، إضافة إلى رئيس الملتقى عبد الرزاق الضاهر، قصائد تناولت قيم الثورة وتضحيات الشهداء، إلى جانب نصوص وجدانية وغزلية عبّرت عن الانتماء الوطني.

وتخللت الأمسية حوارات بين الحضور من أدباء ومهتمين بالشأن الثقافي ركزت على أهمية تطوير الواقع الثقافي في المنطقة، وتعزيز دور الشباب في الفعاليات الأدبية، إضافة إلى مناقشة سبل دعم التعافي وتسريع إنجاز المؤسسات التربوية والثقافية والخدمية بما يسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية.

وأكد رئيس الملتقى عبد الرزاق الضاهر، في تصريح لمراسل سانا، أن إحياء ذكرى انطلاقة الثورة يمثل محطة وطنية راسخة في وجدان السوريين، وأشار إلى أن الملتقى يجمع الأدباء أسبوعياً لطرح الأفكار والحلول لمشكلات المنطقة بالتعاون مع الجهات المعنية، إلى جانب تنظيم فعاليات أدبية تسهم في تنشيط الحركة الثقافية.

من جهته، أوضح مدرس اللغة العربية عبد الله حديد أن هذه الملتقيات تجمع شعراء من مختلف الأجيال والمدارس الأدبية، وتسهم في تعزيز الانتماء الوطني والحفاظ على حضور الذاكرة الوطنية في المجتمع٠

يذكر أن ملتقى الأربعاء الثقافي انطلق بعد ثلاثة أشهر من التحرير، ويضم نخبة من الشعراء والكتاب الذين يعملون على توثيق مراحل الثورة السورية وإغناء المشهد الثقافي المحلي بنصوص متنوعة.