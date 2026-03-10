هيئة العمليات في الجيش العربي السوري: سقوط قذائف قرب بلدة سرغايا أطلقتها ميليشيات حزب الله

photo 2026 03 10 02 32 53 هيئة العمليات في الجيش العربي السوري: سقوط قذائف قرب بلدة سرغايا أطلقتها ميليشيات حزب الله

دمشق-سانا

أكدت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري سقوط قذائف مدفعية على الأراضي السورية قرب بلدة سرغايا غرب دمشق، أطلقت من الأراضي اللبنانية.

وقالت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري في تصريح لـ سانا: إن ميليشيات حزب الله اللبناني هي من أطلقت القذائف باتجاه نقاط للجيش العربي السوري قرب سرغايا.

وأضافت هيئة العمليات: رصدنا وصول تعزيزات لميليشيات حزب الله إلى الحدود السورية اللبنانية، ونقوم بالمراقبة وتقييم الموقف، مشيرة إلى أنه يتم التواصل مع الجيش اللبناني، ودراسة الخيارات المناسبة للقيام بما يلزم.

وأوضحت هيئة العمليات أن الجيش العربي السوري لن يتساهل مع أي اعتداء يستهدف سوريا.

