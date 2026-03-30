وزير الأشغال العامة والإسكان يتفقد أعمال تأهيل وتوسعة معبر باب الهوى الحدودي

إدلب-سانا

تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق، برفقة مدير المؤسسة السورية للبناء والتشييد المهندس حسن رحمون، أعمال تأهيل وتوسعة معبر باب الهوى الحدودي في محافظة إدلب، ونسب الإنجاز، ومراحل العمل التي باشرت المؤسسة بتنفيذها مؤخراً.

وذكرت وزارة الأشغال العامة عبر قناتها على تلغرام اليوم الإثنين، أن الوزير عبد الرزاق استمع خلال الجولة إلى عرض تفصيلي حول سير التنفيذ، وخطط العمل الموضوعة، وأبرز التحديات الفنية واللوجستية، وسبل تجاوزها، بما يضمن تسريع وتيرة الإنجاز، وفق الجداول الزمنية المحددة.

وتندرج هذه الأعمال ضمن جهود وزارة الأشغال العامة والإسكان، لتطوير البنية التحتية للمعابر الحدودية ورفع جاهزيتها، بما يسهم في تسهيل حركة العبور، وتعزيز النشاط الاقتصادي والخدمي في المنطقة.

ويعد معبر باب الهوى الحدودي، أحد أبرز المنافذ الحدودية في سوريا، كونه نقطة عبور حيوية للبضائع والمسافرين بين سوريا وتركيا.