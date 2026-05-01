شركات ومنصات تعليمية تعرض خدماتها الرقمية في معرض “سيريا هايتك” بدمشق

دمشق-سانا

سجّلت شركات ومنصات تعليمية وتقنية مشاركة فاعلة ضمن فعاليات معرض “سيريا هايتك”، المقام في مدينة المعارض بدمشق، حيث استعرضت أحدث خدماتها وحلولها في مجال التعليم الرقمي، في ظل تنامي الاعتماد على التكنولوجيا في تطوير العملية التعليمية.

في هذا السياق تأتي مشاركة منصة “لبيب” التعليمية ضمن فعاليات المعرض، حيث تقدم تعريفاً بخدماتها في مجال التعليم الرقمي عبر تطبيق مخصص للهواتف المحمولة، يتيح للطلاب الوصول إلى المحتوى التعليمي بسهولة وفي أي وقت.

وتستهدف المنصة، التي انطلقت منذ نحو ثلاث سنوات في دمشق، الطلاب من الصف الخامس حتى شهادة الثانوية العامة “البكالوريا”، وفق ما أوضح مسؤول العلاقات العامة في المنصة مجد الدين العسلي لـ سانا، مؤكداً أن المعرض فرصة للتعريف بالتطبيق وخدماته، والتواصل مع شريحة أوسع من الطلبة وأولياء الأمور، في ظل التوسع المتزايد في الاعتماد على التعليم الرقمي.

وحول مشاركة أكاديمية ABC هيرايزون، وهي مؤسسة تعليمية تركية بريطانية، في المعرض بيّن مؤسس الأكاديمية باسم صفو لـ سانا أن برامج الأكاديمية تشمل درجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، في مجالات علوم الحاسوب وإدارة الأعمال.

وأكد أن المشاركة تأتي بهدف التعريف بالبرامج الأكاديمية وتقديم استشارات تعليمية مباشرة لزوار المعرض، بما يسهم في دعم خيارات الطلبة وتعزيز جودة التعليم العالي.

وتختتم اليوم الجمعة فعاليات معرض “سيريا هايتك 12″، الذي حظي بمشاركة 150 شركة تمثل 345 علامة تجارية من 45 دولة عربية وأجنبية، موزعة على نحو 136 جناحاً.