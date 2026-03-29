الموارد المائية في الرقة تكثّف أعمالها لحماية القرى والأراضي الزراعية على نهر البليخ

الرقة-سانا

تواصل مديرية الموارد المائية في الرقة تنفيذ أعمال ميدانية على امتداد نهر البليخ، استجابة لارتفاع منسوب المياه وبلاغات الأهالي في القرى المتاخمة للمجرى.

وأوضحت وزارة الطاقة السورية اليوم الأحد، أن ورشات الطوارئ التابعة لمديرية الموارد المائية في الرقة باشرت أعمال تعزيل العبارات المغلقة بالطمي في موقع حزيمة، إلى جانب ترميم ساتر الحماية الترابي “الدايك” في عدة نقاط لضمان سلامة المنطقة، وعملت الفرق على تعزيل مصرف غرب حزيمة الذي تسبب سابقاً بأضرار في منازل الأهالي، بما يسهم في تحسين تصريف المياه والحد من المخاطر المحتملة.

كما أنهت المديرية ترميم ساتر الحماية الترابي “الدايك” في قرية عبد الله الخليل لمنع تسرب المياه إلى الأراضي الزراعية والحفاظ على المحاصيل، وشملت الأعمال تعزيل مصرف MD52 بطول 200 متر في مجرى الخميسية، إضافة إلى تعزيل القناة الرئيسة بطول 150 متراً لضمان انسيابية المياه ورفع كفاءة شبكة التصريف.

وأكدت المديرية أن كوادرها تواصل العمل لساعات متأخرة ضمن خطة استجابة طارئة تهدف إلى حماية الأراضي الزراعية والممتلكات، مشددة على استمرار الجهود حتى معالجة جميع النقاط المتضررة.

وفي الرابع والعشرين من الشهر الحالي غمرت مياه نهر البليخ مساحات من الأراضي الزراعية في بلدة حزيمة بريف الرقة الشمالي، نتيجة ارتفاع منسوب النهر عقب الهطولات المطرية الغزيرة التي شهدتها المنطقة.

وتأثرت سوريا منذ عدة أيام بمنخفضات جوية مترافقة بهطولات مطرية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بالعواصف الرعدية في بعض المناطق، حيث دعت دائرة الإنذار المبكر والتأهب في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث الأهالي إلى اتخاذ جملة إجراءات احترازية، وخاصة في المناطق القريبة من مجاري الأودية والأنهار.