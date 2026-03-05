محافظ اللاذقية يعقد جلسة حوارية في دمسرخو ضمن “لقاءات رمضان”

اللاذقية-سانا

عقد محافظ اللاذقية محمد عثمان مساء اليوم الأربعاء، جلسة حوارية مع عدد من أهالي حي دمسرخو بمدينة اللاذقية، ضمن فعالية “لقاءات رمضان” التي تهدف إلى تعزيز التواصل المجتمعي وترسيخ قيم العيش والتكافل بين أبناء المحافظة.

وأوضح المحافظ في تصريح لمراسل سانا، أن الجلسة جمعت ممثلين وأهالي من عدة أحياء في المدينة، بينها الصليبة والدعتور ودمسرخو، وشهدت مناقشة جملة من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك؛ بما يسهم في تقريب وجهات النظر وتعزيز أواصر التعاون بين مختلف الأحياء.

وأشار عثمان إلى أن هذه اللقاءات تقدم نموذجاً عملياً في العيش المشترك، بعيداً عن أي خطاب تحريضي يتم تداوله عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن أبناء محافظة اللاذقية يد واحدة في مسيرة بنائها وتطويرها؛ بما ينعكس إيجاباً على الواقع الخدمي والاجتماعي.

من جهته، بين مدير الثقافة أحمد خالد شريقي، أن شهر رمضان المبارك يشكل مناسبة لتعزيز رسائل المحبة والسلام والتآخي، لافتاً إلى أن الجلسة جاءت في إطار زيارة ودية بين أهالي الأحياء؛ بهدف نشر ثقافة بناء الوطن على أساس الأخوة والوحدة، وترسيخ روح المسؤولية المشتركة تجاه القضايا الوطنية.

وتندرج جلسات “لقاءات رمضان” ضمن سلسلة الفعاليات المجتمعية التي تشهدها محافظة اللاذقية خلال الشهر الفضيل، في إطار تعزيز الحوار ودعم مسيرة التنمية والوحدة الوطنية.