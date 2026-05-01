“كرمس صيفي” ومعرض ترفيهي في مركز السيدة العذراء أم الزنار بحمص

حمص-سانا

انطلقت في مركز السيدة العذراء أم الزنار للتربية الدينية بحمص اليوم الجمعة، فعاليات “الكرمس الصيفي” والمعرض الترفيهي، احتفالاً بذكرى تأسيس المركز، وسط حضور لافت من الأطفال والشباب والعائلات، وبأجواء ترفيهية واجتماعية، على أن تستمر الفعالية لمدة ثلاثة أيام.

وتتنوع فعاليات الكرمس بين ألعاب ترفيهية وأنشطة ثقافية واجتماعية موجهة لمختلف الفئات العمرية، بهدف إتاحة مساحة من التفاعل الإيجابي وتعزيز روح التواصل بين المشاركين.

وأوضح الأب يوحنا زكيمي من كهنة كنيسة السيدة العذراء أم الزنار في تصريح لسانا، أن الفعالية تحمل طابعاً ترفيهياً وتعارفياً، وتهدف إلى جمع الشباب من حمص وريفها ضمن نشاطات تعزز التلاقي والتواصل، لافتاً إلى المكانة الدينية والتاريخية للكنيسة المرتبطة بوجود زنار السيدة العذراء.

بدوره، بيّن رئيس مركز التربية الدينية في كنيسة أم الزنار، إلياس دعدع، أن تنظيم الكرمس والمعرض يأتي ضمن مبادرة شبابية تهدف إلى استقطاب العائلات من مختلف المناطق، وتوفير أجواء مفتوحة للترفيه والتفاعل، إضافة إلى إبراز النشاطات المجتمعية للمركز.

إنعام عطا الله من كنيسة مار جرجس للروم الأرثوذكس في حي الأرمن بحمص، لفتت إلى أن الفعالية مميزة من حيث التنظيم وتنوع الألعاب والأنشطة، ما يتيح مشاركة مختلف الفئات العمرية ويسهم في تنمية قدرات الشباب وإبداعهم.

وعبّرت الطفلة يارا الخوري عن فرحتها بالمشاركة في الألعاب والأنشطة، مؤكدة أنها تقضي أوقاتاً ممتعة في أجواء مليئة بالمرح.

وتشهد مدينة حمص خلال فصل الصيف إقامة العديد من الفعاليات الترفيهية والثقافية التي تنظمها مؤسسات دينية واجتماعية، في إطار تعزيز التواصل المجتمعي وتوفير مساحات آمنة للترفيه والتفاعل بين الأطفال والشباب، بما يسهم في تنشيط الحياة الاجتماعية والثقافية في المدينة.

وتؤكد هذه الفعاليات أهمية المبادرات المجتمعية في دعم الأنشطة الترفيهية وتعزيز التفاعل الاجتماعي، بما يسهم في ترسيخ قيم التعاون والتواصل بين مختلف شرائح المجتمع.