وزيرة الشؤون الاجتماعية تبحث مع منسقة الأمم المتحدة التعاون في المجال الإنساني

دمشق-سانا

بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية هند قبوات مع المنسقة الإنسانية المقيمة للأمم المتحدة في سوريا ناتالي فوستيه، سبل تعزيز التعاون بين الحكومة السورية ومنظومة الأمم المتحدة، في المجال الاجتماعي والإنساني.

وركز الجانبان خلال اللقاء الذي عقد في الوزارة بدمشق اليوم الخميس، على ضرورة وجود توافق بين برامج الدعم التي تقدمها الأمم المتحدة، والسياسات الوطنية التي تولي البرامج التنموية الاهتمام الأكبر لتلبية احتياجات السوريين ضمن برامج دعم اقتصادية واجتماعية تغير حياتهم إلى الأفضل، وخاصة في ظل التحديات الاقتصادية والإنسانية التي تواجه البلاد.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة لقاءات لتعزيز التعاون بين الوزارة والمنظمات الأممية المتخصصة بالشأن الاجتماعي والإغاثي والإنساني وتطوير آلياته، حيث بحثت الوزيرة قبوات في الـ 16 من آذار الجاري مع ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في سوريا (UNFPA) انشراح أحمد، البرامج الموجهة لدعم الأسر والفئات الأكثر احتياجاً، لتعزيز الحماية الاجتماعية، وتحسين الاستجابة للاحتياجات.