مديرية منطقة الغاب تكرم عناصر من الدفاع المدني شاركوا في إخماد حرائق نشبت بالمنطقة

DSC00072 مديرية منطقة الغاب تكرم عناصر من الدفاع المدني شاركوا في إخماد حرائق نشبت بالمنطقة

حماة-سانا

كرمت مديرية منطقة الغاب بحماة 108 عناصر من الدفاع المدني بينهم سيدات من العاملين في مركزي إطفاء السقيلبية والغاب شاركوا في إخماد الحرائق التي نشبت في أراضي وغابات المنطقة الصيف الماضي.

وأوضح مسؤول الفعاليات في المديرية أحمد صطوف لـ سانا أنه أن التكريم جاء تقديراً لجهودهم وتفانيهم في العمل خلال عملية إطفاء الحرائق التي نشبت الصيف الماضي في المنطقة.

وشهدت منطقة الغاب خلال فصل الصيف الماضي حرائق متعددة في الغابات والأراضي الزراعية، وبذلت فرق الإطفاء جهوداً كبيرة للسيطرة عليها بسبب وعورة التضاريس وارتفاع درجات الحرارة والجفاف السائد حينها.

DSC00085 مديرية منطقة الغاب تكرم عناصر من الدفاع المدني شاركوا في إخماد حرائق نشبت بالمنطقة
DSC00162 مديرية منطقة الغاب تكرم عناصر من الدفاع المدني شاركوا في إخماد حرائق نشبت بالمنطقة
DSC00198 مديرية منطقة الغاب تكرم عناصر من الدفاع المدني شاركوا في إخماد حرائق نشبت بالمنطقة
DSC00221 مديرية منطقة الغاب تكرم عناصر من الدفاع المدني شاركوا في إخماد حرائق نشبت بالمنطقة
DSC00237 مديرية منطقة الغاب تكرم عناصر من الدفاع المدني شاركوا في إخماد حرائق نشبت بالمنطقة
DSC00262 مديرية منطقة الغاب تكرم عناصر من الدفاع المدني شاركوا في إخماد حرائق نشبت بالمنطقة
محافظ السويداء يبحث مع منظمة آفاق سبل دعم برامج التنمية بالمحافظة
تنطلق الأربعاء القادم… أكثر من 20 دولةً تشارك في الدورة الـ 62 لمعرض دمشق الدولي
مركز القادة في وزارة التنمية الإدارية يطلق برنامج تمكين مدراء الإدارات
اللجان الفرعية لانتخابات مجلس الشعب في 4 محافظات تؤدي اليمين
قسم شرطة القصاع يقبض على شخصين خلال محاولتهما السرقة في دمشق
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك