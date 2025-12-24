مديرية منطقة الغاب تكرم عناصر من الدفاع المدني شاركوا في إخماد حرائق نشبت بالمنطقة

حماة-سانا

كرمت مديرية منطقة الغاب بحماة 108 عناصر من الدفاع المدني بينهم سيدات من العاملين في مركزي إطفاء السقيلبية والغاب شاركوا في إخماد الحرائق التي نشبت في أراضي وغابات المنطقة الصيف الماضي.

وأوضح مسؤول الفعاليات في المديرية أحمد صطوف لـ سانا أنه أن التكريم جاء تقديراً لجهودهم وتفانيهم في العمل خلال عملية إطفاء الحرائق التي نشبت الصيف الماضي في المنطقة.

وشهدت منطقة الغاب خلال فصل الصيف الماضي حرائق متعددة في الغابات والأراضي الزراعية، وبذلت فرق الإطفاء جهوداً كبيرة للسيطرة عليها بسبب وعورة التضاريس وارتفاع درجات الحرارة والجفاف السائد حينها.