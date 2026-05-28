وزير الطوارئ يستعرض إجراءات مواجهة فيضان الفرات في الرقة ودير ‏الزور ‏

دمشق- سانا‏

أكد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري رائد الصالح أن الوزارة رفعت ‏جاهزية فرقها بشكل كامل، للتعامل مع ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات في ‏محافظتي الرقة ودير الزور، خلال اليومين الماضيين، مستعرضاً الإجراءات ‏والاستجابات الميدانية العاجلة التي نفذتها الوزارة بمواجهة ذلك.‏

وأوضح الوزير الصالح عبر منصة‎ “X” ‎أمس الأربعاء، أن الاستجابات ‏تضمنت إرسال مؤازرات مدعومة بآليات ثقيلة من حلب وإدلب، إلى جانب ‏استئجار آليات إضافية، بهدف تسريع عمليات التدخل الميداني وتحصين ‏المناطق المهددة، مبيناً بشكل تفصيلي الإجراءات المتخذة في كل من الرقة ‏ودير الزور، والأضرار التي تعرضت لها كل محافظة.‏

الاستجابات والإجراءات في محافظة الرقة

-تدعيم ساتر ترابي من عرض نصف متر إلى أربعة أمتار بطول 150 متراً ‏بارتفاع بين 1.5 ـ 2 متر، لمنع غمر مضخة المياه التي تخدم قرى المزيونة ‏والخاتونية وحاوي الهوى والمحوكية وهرقلة‎.‎

-رفع ساتر ترابي بطول 700 متر في حويجة زهرة‎.‎

-رفع ساتر ترابي بطول 150 متراً في حويجة العنون. ‎

-رفع ساتر ترابي بطول 150 متراً في حويجة البدر‎.

-رفع ساتر ترابي بطول 250 متراً في حويجة الحمادة‎.‎

أما الأضرار التي وقعت في محافظة الرقة فهي غمر المياه لعدد من المنازل ‏ومدرسة ومسجد وأرض زراعية في حوائج الجماسة والجميلي والعجيل‎.‎

الاستجابات والإجراءات في محافظة دير الزور

-رفع ساتر ترابي بطول 700 متر بجانب محطة مياه ذيبان، بهدف حماية ‏منازل المدنيين والأراضي الزراعية المجاورة من خطر الغمر بالمياه‎.‎

-رفع سواتر ترابية حول محطة المياه في منطقة زغير شامية، وذلك لمنع ‏تعرضها للغمر وخروجها من الخدمة‎.‎

-رفع سواتر ترابية بمنطقة البوناصر بحي هرابش‎.‎

-إزالة أجزاء من الجسر الترابي في مدينة دير الزور، بالتعاون مع المحافظة ‏والموارد المائية، لمنع غمر الجسر، ولتسهيل تصريف المياه ومنع حدوث ‏انهيار مفاجئ قد يهدد سلامة الأهالي‎.

-سحب عبارة جرفها التيار وإعادتها إلى مسارها، وتأمين المدنيين والسيارات ‏على متنها‎.‎

أما الأضرار التي وقعت في دير الزور فهي‎، وفاة ثلاثة أطفال غرقاً أثناء السباحة في نهر الفرات، فيما لا يزال طفل ‏مفقودا‎، وخروج جسور المريعية والترابي والعشارة من الخدمة‎، إضافة إلى غمر المياه لعدد من المنازل في حي هرابش وأراض زراعية ومنازل في ‏حويجة صكر‎.

وكان الوزير الصالح أكد في وقت سابق أن فرق الوزارة شكلت غرفة ‏عمليات مشتركة مع محافظتي الرقة ودير الزور ووزارة الموارد المائية، ‏لتحصين بعض المناطق المنخفضة في سرير النهر، ومنع وصول مياه نهر ‏الفرات إليها، على امتداد مجرى النهر من الرقة حتى البوكمال.‏

‏وخلال الأيام الماضية، شهد منسوب نهر الفرات ارتفاعاً واضحاً، نتيجة ‏ارتفاع معدلات الأمطار في مناطق شمال وشرق سوريا، خلال الموسم ‌‏الحالي‏ ‏إلى مستويات غير مسبوقة، وزيادة كميات المياه الممررة عبر السدود ‏المقامة ‏عليه، حيث مرر الجانب التركي نحو 2000 متر مكعب في ‏الثانية، مع فتح ‏جميع بوابات المفيض، وفق ما ذكر المدير العام لمؤسسة سد الفرات هيثم ‏بكور.‏