قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في محيط مدينة السلام بريف القنيطرة الشمالي

القنيطرة-سانا

توغلت قوة للاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، باتجاه محيط مدينة السلام بريف القنيطرة الشمالي.

وذكر مراسل سانا في القنيطرة، أن القوة المؤلفة من 3 آليات عسكرية توغلت من نقطة الحميدية باتجاه محيط مدينة السلام على الطريق الرئيسي، قبل أن تنسحب من المنطقة بعد فترة وجيزة.

وكانت قوة للاحتلال مؤلفة من 4 آليات عسكرية، توغلت أمس إلى أطراف قرية الرزانية، ثم تابعت مسيرها إلى قرية صيدا الحانوت، واعتقلت شابين أثناء رعيهما الأغنام في المنطقة الغربية من القرية.

وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، عبر التوغّل في الجنوب السوري، وتنفيذ مداهمات واعتقالات وتجريف أراضٍ.

وتطالب سوريا باستمرار بخروج قوات الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي تتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ترتّب أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي.