انخفاض على درجات الحرارة وأمطار غزيرة في عدد من المناطق السورية

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة انخفاضها في أغلب المناطق السورية، لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو /3-6/درجات مئوية.

وبيّنت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن الجو نهار اليوم الأحد يكون بين الغائم جزئياً والغائم بشكل عام، وتبقى الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر فوق مناطق متفرقة من البلاد، وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالرعد وحبّات البَرَد أحياناً، وخاصةً على المناطق الساحلية والشمالية والشرقية والجزيرة.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية على أغلب المناطق، معتدلة مع هبات شديدة تتجاوز سرعتها 70 كم/سا وخاصة على المرتفعات الساحلية والمنطقة الجنوبية، ويكون البحر متوسط ارتفاع الموج.

وخلال الليل يكون الجو بارداً بشكلٍ عام، وخاصةً على المرتفعات الجبلية، كما يحذر من تشكل الضباب في المناطق الشمالية الغربية والمنطقة الوسطى.

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية: