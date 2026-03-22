انخفاض على درجات الحرارة وأمطار غزيرة في عدد من المناطق السورية

WSS1779 Copy انخفاض على درجات الحرارة وأمطار غزيرة في عدد من المناطق السورية

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة انخفاضها في أغلب المناطق السورية، لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو /3-6/درجات مئوية.

وبيّنت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن الجو نهار اليوم الأحد يكون بين الغائم جزئياً والغائم بشكل عام، وتبقى الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر فوق مناطق متفرقة من البلاد، وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالرعد وحبّات البَرَد أحياناً، وخاصةً على المناطق الساحلية والشمالية والشرقية والجزيرة.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية على أغلب المناطق، معتدلة مع هبات شديدة تتجاوز سرعتها 70 كم/سا وخاصة على المرتفعات الساحلية والمنطقة الجنوبية، ويكون البحر متوسط ارتفاع الموج.

وخلال الليل يكون الجو بارداً بشكلٍ عام، وخاصةً على المرتفعات الجبلية، كما يحذر من تشكل الضباب في المناطق الشمالية الغربية والمنطقة الوسطى.

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية:

دمشق4 / 14
ريف دمشق-القلمون1 / 7
القنيطرة3 / 9
درعا6 / 15
السويداء4 / 11
حمص7 / 14
حماة6 / 14
اللاذقية12 / 14
طرطوس11 / 14
حلب5 / 14
إدلب5 / 13
دير الزور7 / 15
الرقة5 / 15
الحسكة6 / 14
