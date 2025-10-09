هيئة مار أفرام توزع حصصاً غذائية وصحية على الأسر الوافدة بريفي السويداء ودرعا

IMG 6215 هيئة مار أفرام توزع حصصاً غذائية وصحية على الأسر الوافدة بريفي السويداء ودرعا

درعا-سانا

وزّعت هيئة مار أفرام السرياني البطريركية للتنمية سللاً غذائية وصحية اليوم على أبناء العشائر الوافدين إلى ريفي السويداء الغربي ودرعا الشرقي بالتعاون مع محافظة السويداء.

وأوضح ممثل الهيئة رامي إبراهيم في تصريح لمراسل سانا أن عمليات التوزيع تأتي في إطار مشروع الرعاية وتقديم المساعدة للأسر الوافدة من أبناء العشائر والوقوف إلى جانبهم في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشونها حالياً، مبيناً أنه تم توزيع أكثر من 911 سلة غذائية و911 سلة صحية في قرى سكاكة والأصلحة والمسمية وخبب والدارة وفي مركزي إيواء النسوية بإزرع وإنعاش الريف بغصم بريف درعا الشرقي.

يذكر أن الهيئة قامت بتوزيع 922 حصة إيواء منذ أيام في قرية الأصلحة، وتعد هيئة مار أفرام الذراع الإغاثي لبطريركية أنطاكية وسائر المشرق للسريان الأرثوذوكس.

