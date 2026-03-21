الأمن الداخلي في حلب: ملاحقة متورط بإسقاط العلم الوطني والتأكيد على تطبيق القانون

حلب-سانا

أكدت قيادة الأمن الداخلي في محافظة حلب متابعتها باهتمام بالغ للحادثة التي وقعت خلال احتفالات عيد نوروز، والمتمثلة بإقدام أحد الأشخاص على إسقاط العلم السوري بشكل متعمد، مشددة على اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه وفق الأصول القانونية.

وأصدرت قيادة الأمن الداخلي في محافظة حلب بياناً أكدت فيه أن الجهات المختصة تتابع الحادثة باهتمام بالغ، مشيرة إلى أن هذا التصرف يُعدّ مخالفاً للقوانين والأنظمة النافذة، ويمس برمزية الدولة وسيادتها.

وشدد البيان على أن العلم الوطني يمثل رمز وحدة البلاد وكرامتها، وأن أي اعتداء عليه يُعدّ عملاً مخالفاً للقانون، ويستوجب المساءلة القانونية.

ودعت الجهات المختصة كل من يملك معلومات موثوقة حول هوية الشخص المعني أو مكان وجوده إلى التعاون والإبلاغ عبر القنوات الرسمية، بما يضمن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق الأصول.

كما أكدت القيادة حرصها على تطبيق القانون بعدالة، والحفاظ على الأمن والاستقرار، والتعامل مع مثل هذه الأفعال ضمن الإطار القانوني دون تجاوز.

وختم البيان بالتأكيد على أن الالتزام بالقانون هو الضامن الوحيد لحماية المجتمع وصون كرامة الدولة.