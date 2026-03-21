جولة لمحافظ حلب في جزرايا لمتابعة أضرار انهيار جزء من السد الترابي بمنطقة تجمع مياه السيحة

حلب-سانا

اطلع محافظ حلب عزّام الغريب، خلال جولة ميدانية اليوم السبت على الأضرار الناجمة عن انهيار جزء من السد الترابي في منطقة تجمع مياه السيحة في بلدة جزرايا بريف حلب الجنوبي، حيث التقى عدداً من الأهالي المتضررين.

وذكرت محافظة حلب عبر حسابها على تلغرام، أن الغريب وجه بتشكيل لجنة مشتركة، تضم مديرية الزراعة وإدارة الطوارئ والكوارث، إلى جانب ممثلين عن الأهالي، لتقدير الأضرار ووضع حلول عاجلة لمعالجتها.

وحسب التقديرات الأولية، بلغت المساحة المغمورة بالمياه نحو 600 هكتار من الأراضي المزروعة بمحاصيل القمح والعدس والفول. وعملت الجهات المعنية على الحد من آثار الانهيار، فيما توقّف تدفّق المياه بعد تساوي منسوبها بين منطقة السيحة والمناطق المتضررة.

وأكد محافظ حلب استمرار المتابعة الميدانية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم الأهالي والحد من الخسائر.

يشار إلى أن جزءاً من السد الترابي في منطقة تجمع مياه السيحة انهار أول أمس الخميس، بسبب تخزين كميات كبيرة من المياه فيه، وذلك بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة.