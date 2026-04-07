توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة التخطيط والإحصاء واليونيسف لتنفيذ التقييم السريع لاحتياجات الأطفال

دمشق-سانا

وقع رئيس هيئة التخطيط والإحصاء أنس سليم مع المدير القطري لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” في سوريا ميريتشيل ريلانيو أرانا مذكرة تفاهم خاصة بتنفيذ التقييم السريع للاحتياجات عند الأطفال.

وذكرت الهيئة عبر قناتها على تلغرام اليوم الثلاثاء، أن هذا التقييم يهدف إلى تعزيز أنظمة الأدلة الوطنية لدعم البرمجة والمناصرة المتعلقة بالأطفال، وتحديد وترتيب أولويات الاحتياجات الفورية والمتوسطة والطويلة الأجل للأطفال والأسر في سوريا، بما يسهم مباشرة في تحقيق نتيجة خطة العمل.

ووفق الهيئة، يشكل التقييم مبادرة رئيسية ضمن وثيقة البرنامج القطري المتفق عليها بين سوريا واليونيسف، لتعزيز إنتاج البيانات والأدلة لدعم برمجة شاملة وحساسة للأطفال، من خلال تقييمات شاملة وتحليلات متعددة الأبعاد، تركز على احتياجات الأطفال والأسر في سوريا.

وكانت هيئة التخطيط والإحصاء وقعت في الـ 9 من أيلول الماضي مذكرة تفاهم مع اليونيسف لتنفيذ برنامج المسوحات العنقودية متعددة المؤشرات (MICS) في سوريا للفترة 2025– 2026.