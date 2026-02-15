المباحث الجنائية في درعا تفكك عصابة إجرامية تسلب المركبات بانتحال صفات رسمية

درعا-سانا

فكّك فرع المباحث الجنائية في محافظة درعا عصابة إجرامية منظَّمة امتهنت سلب المركبات من المواطنين عبر انتحال صفات رسمية.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان اليوم الأحد، أن العملية جاءت بعد رصد ومتابعة دقيقة، إثر بلاغ تقدّم به أحد المواطنين أفاد بأنه استُدرج من ريف دمشق إلى بلدة الشيخ مسكين بريف درعا، بحجة نقل مسافرين، وعند وصوله إلى المكان وقع في كمين نُصب له من قبل حاجز وهمي يتبع للعصابة.

ولفتت الوزارة إلى أن العملية أسفرت عن إلقاء القبض على متزعم العصابة وجميع أفرادها البالغ عددهم سبعة أشخاص، بينهم امرأة، وتمت استعادة ثلاث مركبات مسلوبة من محافظات مختلفة، حيث جرى تسليم مركبتين إلى مالكيهما، فيما لا تزال المركبة الثالثة قيد الإجراءات اللازمة لتسليمها.

وأشارت الوزارة إلى أنه تمت إحالة الموقوفين إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.