ألوان قادمة".. معرض تشكيلي في إدلب يحتفي بالمواهب الشابة ورسائل الفن

إدلب-سانا

نظّمت مديرية الثقافة في إدلب اليوم الثلاثاء معرضاً للفن التشكيلي بعنوان “ألوان قادمة”، وذلك احتفالاً باليوم العالمي للفن وضمن فعاليات الأسبوع الثقافي للمديرية.

وضمّ المعرض نحو 70 لوحة فنية حملت رسائل رمزية متنوعة، وشارك في إنجازها 20 فناناً من الهواة والمحترفين.

وأوضح مدير دائرة الفن التشكيلي في ثقافة المحافظة عزيز الأسمر، في تصريح لمراسل سانا، أن المعرض يشكّل مساحة مهمة للفنانين المبتدئين لصقل مواهبهم وتطويرها، وأشار إلى أن الأعمال تحمل رسائل تؤكد أن سوريا وطن للجميع، وأن الشعب السوري واحد، لافتاً إلى أن لوحات النصر كانت الأبرز في المعرض لما تحمله من دلالات عميقة تعكس حجم التضحيات وفرحة الإنجاز.

بدوره أشار الفنان التشكيلي نبيل الأخرس إلى مشاركته بثلاث لوحات تنوّعت بين التشكيل الحروفي المبسّط، والطبيعة الصامتة، ولوحة بعنوان “الفاتحة”، وأعرب عن أمله في أن تكون الأعمال القادمة أكثر نضجاً وإبداعاً، بما يثري المشهد الفني في المحافظة ويلبّي الذائقة الفنية لدى الجمهور، لافتاً إلى أن اللوحات المشاركة تعبّر عن مواهب حقيقية تحتاج إلى المزيد من الجهد والاستمرارية.

أما الفنان المسرحي فراس الأحمد، أحد الحضور، فنوه بالمستوى الفني للمعرض، مؤكداً أن الأعمال المعروضة تعكس وجود طاقات إبداعية واعدة تحتاج إلى الدعم والرعاية، وعبّر عن إعجابه بلوحة تجسّد كسر القيود وبث الأمل في نفوس الأطفال والمعتقلين وجميع السوريين.

ويأتي هذا المعرض ضمن برامج المديرية الهادفة إلى دعم الحركة الفنية وتعزيز دور الفن كعنصر مؤثر في المجتمع، من خلال إيصال رسائل إنسانية ووطنية متنوعة، وتمكين الفنانين الشباب من تطوير مهاراتهم وإبراز إبداعاتهم.

الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك