الطيران المدني يبحث مع الخطوط الجوية الكويتية تعزيز التعاون وإمكانية استئناف الرحلات لسوريا

دمشق-سانا

بحث معاون رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي سامح عرابي مع المديرة الإقليمية للخطوط الجوية الكويتية فجر يوسف باش اليوم الخميس، سبل تعزيز التعاون بين الجانبين وإمكانية إعادة تشغيل رحلات الخطوط الجوية الكويتية إلى سوريا.

وذكرت الهيئة عبر قناتها على تلغرام، أن الاجتماع تناول عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك، التي تسهم في تعزيز التعاون وتطوير العلاقات في قطاع النقل الجوي، وتوسيع خيارات الربط الجوي بين البلدين.

وحضر الاجتماع مدير مديرية المالية في الهيئة محمد الغنيم، ومدير المبيعات في منطقة الأردن لدى الخطوط الجوية الكويتية محمد عثمان.

وتأتي هذه المباحثات في إطار جهود الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي، لتطوير علاقات التعاون مع شركات الطيران العربية والدولية، وتعزيز الربط الجوي بين سوريا ومختلف دول المنطقة والعالم.