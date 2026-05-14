الطيران المدني يبحث مع الخطوط الجوية الكويتية تعزيز التعاون وإمكانية استئناف الرحلات لسوريا

IMG 20260514 204008 443 الطيران المدني يبحث مع الخطوط الجوية الكويتية تعزيز التعاون وإمكانية استئناف الرحلات لسوريا

دمشق-سانا

بحث معاون رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي سامح عرابي مع المديرة الإقليمية للخطوط الجوية الكويتية فجر يوسف باش اليوم الخميس، سبل تعزيز التعاون بين الجانبين وإمكانية إعادة تشغيل رحلات الخطوط الجوية الكويتية إلى سوريا.

IMG 20260514 204008 660 الطيران المدني يبحث مع الخطوط الجوية الكويتية تعزيز التعاون وإمكانية استئناف الرحلات لسوريا

وذكرت الهيئة عبر قناتها على تلغرام، أن الاجتماع تناول عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك، التي تسهم في تعزيز التعاون وتطوير العلاقات في قطاع النقل الجوي، وتوسيع خيارات الربط الجوي بين البلدين.

وحضر الاجتماع مدير مديرية المالية في الهيئة محمد الغنيم، ومدير المبيعات في منطقة الأردن لدى الخطوط الجوية الكويتية محمد عثمان.

وتأتي هذه المباحثات في إطار جهود الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي، لتطوير علاقات التعاون مع شركات الطيران العربية والدولية، وتعزيز الربط الجوي بين سوريا ومختلف دول المنطقة والعالم.

IMG 20260514 204008 491 الطيران المدني يبحث مع الخطوط الجوية الكويتية تعزيز التعاون وإمكانية استئناف الرحلات لسوريا
IMG 20260514 204008 775 الطيران المدني يبحث مع الخطوط الجوية الكويتية تعزيز التعاون وإمكانية استئناف الرحلات لسوريا
IMG 20260514 204008 179 الطيران المدني يبحث مع الخطوط الجوية الكويتية تعزيز التعاون وإمكانية استئناف الرحلات لسوريا
محافظ حلب يعلن انتهاء المرحلة الطارئة في الأشرفية والشيخ مقصود وعودة الحياة إلى طبيعتها
جامعة دمشق تتيح 24 قاعدة بيانات دولية عبر منصة EBSCO حتى نهاية تموز المقبل
الجو خريفي بين الصحو والغائم جزئياً فوق أغلب مناطق سوريا
المواطنة والأمن المجتمعي ضمن دورة تدريبية بحمص
جلسة حوارية تناقش الواقع الخدمي وتطوير العمل الإعلامي في إدلب
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك