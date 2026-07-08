سوريا ترحب ببدء الإجراءات الأمريكية لإلغاء تصنيفها دولة راعية للإرهاب

دمشق-سانا‏

رحبت سوريا اليوم الأربعاء بإعلان الولايات المتحدة الأمريكية بدء الإجراءات ‏القانونية لإلغاء تصنيفها كدولة راعية للإرهاب.‏

وأوضحت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان أن سوريا ترحب بإعلان الولايات ‏المتحدة بدء إجراءات إلغاء قانون تصنيفها دولة راعية للإرهاب الذي أُدرج في ‏العام 1979م، عقب المباحثات التي جرت اليوم بين الرئيسين أحمد الشرع ودونالد ‏ترامب، وإبلاغ الرئيس الأمريكي الكونغرس بنيته اتخاذ هذه الخطوة، والتي تمثل ‏تطوراً مهماً في مسار العلاقات السورية الأمريكية القائمة على الحوار والاحترام ‏المتبادل والمصالح المشتركة.‏

وأكدت وزارة الخارجية أن رفع هذا التصنيف، إلى جانب إنهاء العقوبات، من شأنه ‏أن يسهم في تعزيز فرص التعافي الاقتصادي، وتهيئة البيئة اللازمة لإعادة ‏الإعمار، وتشجيع التجارة والاستثمار، بما يخدم مصالح الشعب السوري ويدعم ‏الأمن والاستقرار في المنطقة.‏

وأعربت سوريا عن تطلعها إلى مواصلة العمل البناء مع الولايات المتحدة ‏الأمريكية، بما يعزز العلاقات الثنائية ويحقق السلام والتنمية والازدهار.‏

وفي هذا السياق قال وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني عبر منصة ‌‏(‏X‏): ضمن توجيهات الرئيس أحمد الشرع، أغلقنا صفحة سوداء في تاريخ سوريا ‏برفع التصنيف الذي فرض عليها عام 1979 بسبب سياسات النظام البائد.‏

وتوجّه الوزير الشيباني بالشكر والتقدير للولايات المتحدة بقيادة الرئيس ترامب ‏على هذا القرار، ولوزير الخارجية ماركو روبيو وللسفير توم باراك ولكل من وقف ‏إلى جانب سوريا.‏

‏ وتلقى الرئيس الشرع اليوم رسالة من الرئيس الأمريكي أكد فيها إبلاغ ‏الكونغرس بقراره بدء إجراءات إلغاء تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، وإنه ‏وفقاً للقانون سيُجري الكونغرس الآن مراجعة تستمر 45 يوماً لاستكمال هذا القرار ‏وجعله نهائياً.‏