سوريا ترحب ببدء الإجراءات الأمريكية لإلغاء تصنيفها دولة راعية للإرهاب

دمشق-سانا
رحبت سوريا اليوم الأربعاء بإعلان الولايات المتحدة الأمريكية بدء الإجراءات القانونية لإلغاء تصنيفها كدولة راعية للإرهاب.
وأوضحت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان أن سوريا ترحب بإعلان الولايات المتحدة بدء إجراءات إلغاء قانون تصنيفها دولة راعية للإرهاب الذي أُدرج في العام 1979م، عقب المباحثات التي جرت اليوم بين الرئيسين أحمد الشرع ودونالد ترامب، وإبلاغ الرئيس الأمريكي الكونغرس بنيته اتخاذ هذه الخطوة، والتي تمثل تطوراً مهماً في مسار العلاقات السورية الأمريكية القائمة على الحوار والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
وأكدت وزارة الخارجية أن رفع هذا التصنيف، إلى جانب إنهاء العقوبات، من شأنه أن يسهم في تعزيز فرص التعافي الاقتصادي، وتهيئة البيئة اللازمة لإعادة الإعمار، وتشجيع التجارة والاستثمار، بما يخدم مصالح الشعب السوري ويدعم الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأعربت سوريا عن تطلعها إلى مواصلة العمل البناء مع الولايات المتحدة الأمريكية، بما يعزز العلاقات الثنائية ويحقق السلام والتنمية والازدهار.
وفي هذا السياق قال وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني عبر منصة (X): ضمن توجيهات الرئيس أحمد الشرع، أغلقنا صفحة سوداء في تاريخ سوريا برفع التصنيف الذي فرض عليها عام 1979 بسبب سياسات النظام البائد.
وتوجّه الوزير الشيباني بالشكر والتقدير للولايات المتحدة بقيادة الرئيس ترامب على هذا القرار، ولوزير الخارجية ماركو روبيو وللسفير توم باراك ولكل من وقف إلى جانب سوريا.
وتلقى الرئيس الشرع اليوم رسالة من الرئيس الأمريكي أكد فيها إبلاغ الكونغرس بقراره بدء إجراءات إلغاء تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، وإنه وفقاً للقانون سيُجري الكونغرس الآن مراجعة تستمر 45 يوماً لاستكمال هذا القرار وجعله نهائياً.