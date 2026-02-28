السورية للبريد: الثلاثاء القادم موعد رواتب المتقاعدين المشمولين بنظام التأمينات الاجتماعية

3X3A4590 copy السورية للبريد: الثلاثاء القادم موعد رواتب المتقاعدين المشمولين بنظام التأمينات الاجتماعية

دمشق-سانا

أعلنت المؤسسة السورية للبريد أن موعد تقبيض رواتب المتقاعدين المشمولين بنظام التأمينات الاجتماعية يبدأ اعتباراً من الثلاثاء القادم الـ 3 من شهر آذار ولغاية الـ 18 منه، وذلك عبر مكاتبها البريدية، بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وأكدت المؤسسة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم السبت، حرصها الدائم على إطلاع المواطنين على مواعيد الصرف أولاً بأول عبر معرفاتها الرسمية، بما يضمن تنظيم عملية التقبيض وتسهيل حصول المتقاعدين على مستحقاتهم بكل يسر.

ودعت المؤسسة السورية للبريد، أمس الجمعة، المواطنين إلى متابعة حساباتها الرسمية المعتمدة على منصات التواصل الاجتماعي، حرصاً على إيصال المعلومات بدقة وموثوقية، وضمان الاطلاع على الأخبار والخدمات والإعلانات والتنويهات الصادرة عنها بشكل مباشر.

حي القابون بدمشق ينبض من جديد بفضل جهود الأهالي
بعد توقيع مذكرة التفاهم بمجال الطاقة… مواطنون يبدون تفاؤلاً كبيراً بتحسن الواقع الكهربائي بدمشق وريفها
مرسوم رئاسي بدمج كليات جامعة حلب في المناطق المحررة في جامعة حلب
وزير الإدارة المحلية والبيئة يستقبل وفداً من منظمة الفاو لبحث سبل تعزيز الشراكة في القضايا البيئية
وفد من وزارة الدفاع يتفقد محور سد تشرين بريف حلب الشرقي للاطلاع على الواقع الأمني والعسكري
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك