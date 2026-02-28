السورية للبريد: الثلاثاء القادم موعد رواتب المتقاعدين المشمولين بنظام التأمينات الاجتماعية

دمشق-سانا

أعلنت المؤسسة السورية للبريد أن موعد تقبيض رواتب المتقاعدين المشمولين بنظام التأمينات الاجتماعية يبدأ اعتباراً من الثلاثاء القادم الـ 3 من شهر آذار ولغاية الـ 18 منه، وذلك عبر مكاتبها البريدية، بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وأكدت المؤسسة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم السبت، حرصها الدائم على إطلاع المواطنين على مواعيد الصرف أولاً بأول عبر معرفاتها الرسمية، بما يضمن تنظيم عملية التقبيض وتسهيل حصول المتقاعدين على مستحقاتهم بكل يسر.

ودعت المؤسسة السورية للبريد، أمس الجمعة، المواطنين إلى متابعة حساباتها الرسمية المعتمدة على منصات التواصل الاجتماعي، حرصاً على إيصال المعلومات بدقة وموثوقية، وضمان الاطلاع على الأخبار والخدمات والإعلانات والتنويهات الصادرة عنها بشكل مباشر.