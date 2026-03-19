الأمطار الغزيرة تتسبب بأضرار في عدة مناطق ومخيمات بإدلب

إدلب-سانا

تسببت الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة إدلب خلال الساعات الماضية بأضرار متفاوتة في عدد من المناطق والمخيمات.

وأفاد مراسل سانا في إدلب اليوم الخميس أن مخيمات الشمال السوري تعرضت لأضرار بالغة نتيجة العاصفة المطرية الغزيرة التي تأثرت بها المنطقة حيث غمرت مياه الأمطار بعض الخيم بالكامل.

فيما أكدت محافظة إدلب عبر قناتها على تلغرام أن مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في المحافظة استنفرت في ظل الطقس العاصف والرياح القوية، وتواصل فتح المجاري والأودية لتأمين المنطقة من مخاطر السيول.

وأوضح الدفاع المدني السوري عبر قناته على تلغرام أن فرقه بوزارة الطوارئ استجابت لعدّة بلاغات خدمية، ونفذت سلسلة من التدخلات الميدانية توزعت على النحو الآتي:

-فتح ممرات مائية في مخيمات الكرامة بمنطقة أطمة لتصريف المياه المتجمعة، وتخفيف الأضرار عن خيام المدنيين.

-فتح ممرات مائية في بلدة عقربات لتسهيل تصريف مياه الأمطار، ومنع تجمعها.

-تنفيذ أعمال خدمية في قرية السعيدية بريف سلقين، شملت فتح مجاري المياه وتصريفها.

-شفط مياه من مبنى في مدينة تفتناز (شقق أرضية)، حيث سُجلت أضرار جزئية في منزلين و7 محال ومستودع أدوية، فيما لا تزال الأعمال مستمرة مع ورود بلاغات إضافية ضمن المدينة، معظمها في منازل أرضية وأقبية.

-فتح وتصريف مياه الأمطار في عدة أحياء بمدينة إدلب، تضررت جراء تجمع المياه.

-تنفيذ أعمال فتح وتصريف مياه في بلدات أرمناز وملس وكبتة للحد من تجمع المياه، وتخفيف الأضرار.

يذكر أن دائرة الإنذار المبكر والتأهب في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث حذّرت من أن المنخفض الجوي الذي تتأثر به سوريا حتى مساء الجمعة، يترافق بهطولات مطرية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بالعواصف الرعدية في بعض المناطق.