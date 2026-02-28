تأهيل محطة مياه قرية الزكاة بريف حماة الشمالي ضمن حملة فداء لحماة

حماة-سانا

تنفذ منظمة “شفق” أعمال تأهيل محطة مياه قرية الزكاة بريف حماة الشمالي بهدف تأمين مياه الشرب للعائلات العائدة إليها بعد التحرير وذلك ضمن حملة “فداء لحماة”.

وأوضح مسؤول قسم المياه في منظمة “شفق” المهندس وائل العبد الله لـ سانا أن المنظمة تقوم بأعمال تأهيل محطة المياه وتتضمن بناء سور حماية للمحطة وغرفة الضخ والصمامات وتركيب وسائل الحماية والتحكم لمنظومات الطاقة الشمسية الموجودة، إضافة إلى تأهيل شبكات المياه ضمن القرية، مبيناً أنه يجري العمل على مد خطوط مياه جديدة بطول 200 متر لإيصال المياه إلى الأحياء التي لا تصلها في الوقت الحاضر.

ولفت العبد الله إلى أنه تم سابقاً معاينة شبكة المياه ومحطة الضخ في القرية، وبناء على ذلك وُضعت الخطة المناسبة لإعادة تأهيلها وصيانتها وفق الحاجة الملحة مع تأمين نظام حماية لها من الصواعق بما يضمن نجاح هذا العمل.

وأشار المواطن عدنان الحاج علي من أهالي القرية إلى أنه تم وضع بئر المياه في القرية بالخدمة بعد التحرير من خلال العمل الشعبي، مبيناً أن حملة “فداء لحماة” تسهم حالياً من خلال منظمة “شفق” في تأهيل البئر وتأمين المستلزمات الضرورية لإيصال مياه الشرب إلى الأهالي بأسرع وقت ممكن.

وكانت حملة “فداء لحماة” التي انطلقت في شهر 11 من العام الماضي جمعت أكثر من 210 ملايين دولار بهدف دعم إعادة إعمار المناطق المتضررة في المحافظة، والنهوض بالبنية التحتية فيها وتسهيل عودة المهجرين.

ومنظمة شفق هي منظمة مجتمع مدني غير ربحية مستقلة تأسست رسمياً في تركيا عام 2013 بهدف تقديم الخدمات الإنسانية للناس الأكثر ضعفاً وإعادة النهوض بالمجتمع السوري.