وزير الطاقة بمناسبة ذكرى انطلاق الثورة: استعادة الحقوق ليست شعاراً بل مسار عمل مستمر

دمشق-سانا

أكد وزير الطاقة السوري محمد البشير حرص الوزارة على استعادة حقوق العاملين المفصولين بسبب انحيازهم للثورة السورية، مشيراً إلى أن استعادة الحقوق ليست شعاراً بل مسار عمل مستمر.

وأشار الوزير البشير في منشور له اليوم الأربعاء عبر منصة (X) بمناسبة الذكرى الـ 15 لانطلاق الثورة السورية إلى أن الوزارة فتحت أبواب العودة للمفصولين، وأعلنت استقبال طلباتهم، حيث تقدّم 10759 شخصاً بطلبات للعودة إلى العمل حتى الآن.

ولفت البشير إلى أنه تم توقيع 3877 عقدَ عودة، واستكمال تصفية حقوق 4359 حالة، بينما يتم حالياً استكمال بيانات 2523 طلباً تمهيداً لإعادتهم إلى مواقعهم.

وأوضح وزير الطاقة أن إعادة الكفاءات ليست مجرد إجراء إداري، بل خطوة أساسية في طريق تحقيق العدالة وبناء قطاع طاقة وطني بأيدي أبنائه.

ويحيي السوريون اليوم الأربعاء الثامن عشر من آذار الذكرى الخامسة عشرة لانطلاق الثورة السورية ضد النظام البائد للمطالبة بالحرية والإصلاح، وإنهاء عقود من الظلم والاستبداد، وهو ما تحقق في يوم التحرير في الثامن من كانون الأول 2024.