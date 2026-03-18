الشيباني في ذكرى الثورة السورية: أعظم عرفان نقدمه لكل من ضحى هو بناء سوريا التي حلم بها الشعب

دمشق-سانا

أكد وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني أن أعظم عرفان نقدمه لكل السوريين الذين ضحوا خلال الثورة هو بناء سوريا التي حلم بها الشعب، وتوطيد أركانها لتكون دولة آمنة مستقرة مزدهرة عادلة لجميع السوريين.

وقال الوزير الشيباني في منشور له اليوم الأربعاء عبر منصة (x): نعيش في مثل هذه الأيام ذكرى انطلاقة الثورة السورية العظيمة، لقد آمنا بالثورة السورية ووهبناها أعمارنا وفقدنا الأحبة في مسيرتها، وخبرنا في ظلالها العزيمة والجد والاجتهاد إلى أن أذن الله بنصره المبين في كانون الأول عام 2024.

وأضاف الشيباني: وفي هذه الذكرى الخامسة عشرة لا يسعنا إلا أن نذكر هؤلاء الفتية الذين لا تزال هتافاتهم بالحرية والكرامة يتردد صداها في الأزقة والساحات، والأسرى والمفقودين والنازحين واللاجئين والثوار والمجاهدين، من عرف منهم ومن لم يعرف.

وتابع الشيباني: إن أعظم عرفان نقدمه لكل أولئك هو بناء سوريا التي حلم بها الشعب، وتوطيد أركانها لتكون دولة آمنة مستقرة مزدهرة عادلة لجميع السوريين، لهم ولأجلهم.

ويحيي السوريون اليوم الأربعاء الثامن عشر من آذار الذكرى الخامسة عشرة لانطلاق الثورة السورية ضد النظام البائد، للمطالبة بالحرية، وإنهاء عقود من الظلم والاستبداد، وهو ما تحقق في يوم التحرير في الثامن من كانون الأول 2024.

اللجنة المركزية لاستجابة حلب تباشر تنفيذ خطة خدمية شاملة في مدينة دير حافر
ندوة تدريبية حول كيفية تنظيم ضبوط النظافة والإشغالات في حماة
مقتل شخص جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات تنظيم قسد غرب الشدادي بريف الحسكة
مبادرة شعبية لتحسين شبكة الصرف الصحي في مدينة قلعة المضيق بريف حماة
قوة للاحتلال الإسرائيلي تتوغل على طريق الكسارات بريف القنيطرة
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك