الدفاع المدني: خطة من 4 محاور رئيسة للاستجابة لحرائق المحاصيل والغابات خلال الحصاد

دمشق-سانا

كشف مدير برنامج البحث والإنقاذ في الدفاع المدني السوري بوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث وسام زيدان، عن إجراءات واستعدادات الدفاع المدني المبكرة قبيل موسم الحصاد، للحد من حرائق المحاصيل الزراعية والغابات، وتعزيز سرعة الاستجابة لها، تمثلت في 4 محاور رئيسة.

وأوضح زيدان لـ سانا اليوم الأحد، أن الإجراءات بدأت بحملات التوعية المجتمعية في مراحل مبكرة قبل بدء موسم الحصاد، إضافة إلى إجراءات عملية تتضمن توزيع نقاط متقدمة على امتداد الجغرافيا السورية، بعد دراسة ميدانية دقيقة للمساحات المزروعة ومخاطر الحرائق، بالاستناد إلى الإحصائيات التاريخية وتكرار الحرائق في المناطق المعرضة للخطر.

تعزيز قدرات الإطفاء

وأشار إلى وضع خطة مؤازرات وفق التوزع الزمني للمحاصيل الزراعية، حيث جرى تعزيز الفرق في المناطق الشرقية، التي يبدأ فيها الحصاد بشكل مبكر، ثم الانتقال تدريجياً نحو الجنوب والغرب، إضافة إلى دعم الفرق من المديريات والمحافظات الأخرى.

وبين زيدان أنه تم رفع الجاهزية في جميع مراكز الدفاع المدني وفرق الإطفاء بالمحافظات السورية، عبر ضغط الدوام وتنفيذ حالة استنفار بنسبة 50 بالمئة من الكوادر، بما في ذلك الكوادر الموجودة في مناطق لا تضم مساحات زراعية، لكنها مشمولة بخطط المؤازرة للمحافظات الأخرى.

صيانة وإصلاح

ولفت إلى تنفيذ سلسلة من أعمال الصيانة والإصلاح للمركبات لضمان جاهزيتها، إلى جانب استخدام المخزون الاستراتيجي من معدات ومواد الإطفاء لتعزيز المواقع عالية الخطورة بالمعدات والمركبات اللازمة، ولا سيما في المناطق التي تضم مساحات واسعة من المحاصيل الزراعية.

وأوضح زيدان أن قدرات الدفاع المدني شهدت تعزيزاً ملحوظاً مقارنة بالأعوام السابقة، من خلال تنفيذ تدريبات داخلية، وإصلاح مركبات كانت موجودة سابقاً ضمن أفواج الإطفاء، إضافة إلى تأمين معدات أساسية للإطفاء، مثل البدلات والخراطيم وقواذف الإطفاء، بما يسهم في تعزيز جاهزية فرق الاستجابة.

تنسيق حكومي

وفيما يتعلق بخطط التنسيق مع الجهات الحكومية، أشار زيدان إلى تشكيل لجنة مركزية لمتابعة حرائق المحاصيل والغابات، تضم ممثلين عن وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث ووزارات الزراعة والإدارة المحلية والبيئة والدفاع، إلى جانب عدد من الجهات الحكومية الشريكة، وكذلك تشكيل لجان فرعية على مستوى المحافظات لمتابعة الاستجابة والاستعداد ميدانياً.

توعية مجتمعية “وعيك بعملك”

وشدد زيدان على الدور الكبير للمجتمع المحلي في دعم جهود الإطفاء والوقاية من الحرائق، من خلال نشر ثقافة الوعي والتعاون مع فرق الدفاع المدني، إضافة إلى إشراك الأهالي ضمن النقاط المتقدمة المنتشرة على امتداد الجغرافيا السورية عبر عقود موسمية.

وبيّن زيدان أنه لم يتم حتى الآن تسجيل زيادة ملحوظة في عدد الحرائق مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مشيراً إلى أن الفارق البسيط يعود إلى التوسع الجغرافي، في تقديم الخدمات خلال العام الحالي.

وفيما يتعلق بمضمون حملة “وعيك بعملك” التي أطلقتها وزارة الطوارئ، وجه زيدان جملة من الإرشادات للسكان، أبرزها تنظيف أطراف الطرقات من الأعشاب اليابسة، وإزالة القطع المعدنية والزجاجية من الحقول، وعدم رمي أعقاب السجائر من نوافذ السيارات، باعتبارها من الأسباب الرئيسية لحرائق المحاصيل الزراعية.

كما دعا إلى توخي الحذر أثناء التنزه في الغابات، وتجنب إشعال النار بالقرب من المناطق الحراجية الكثيفة، والتأكد من إطفائها بشكل كامل قبل مغادرة المكان.

تحديات ميدانية

وأشار زيدان إلى أن أبرز التحديات التي تواجه فرق الإطفاء، تتمثل في نقص الموارد البشرية واللوجستية من مركبات ومعدات، مبيناً أنه تتم معالجة ذلك عبر ضغط المناوبات، وإبرام عقود موسمية مع سائقي الجرارات والصهاريج والعمال الموسميين، بهدف إشراك المجتمع المحلي في جهود الاستجابة خلال موسم 2026 .

وأوضح أن فرق الدفاع المدني نفذت تدريبات داخلية للاستجابة السريعة، لحرائق مواسم الحصاد والحرائق الحراجية، إلى جانب توفير دعم تقني بالمعدات والمركبات وأجهزة الاتصالات ضمن مشروع متكامل أُعد قبل بداية الموسم.

يذكر أن وزير الطوارئ وإدارة الكوارث أعلن في الـ14 من أيار الجاري إطلاق حملة “وعيك بعملك.. معاً لنحمي محاصيلنا من الحرائق”، بهدف رفع مستوى الوعي بخطورة حرائق المحاصيل الزراعية، وتعزيز السلوكيات الوقائية للحد من مسبباتها، حفاظاً على جهود المزارعين وصون الأمن الغذائي في سوريا.