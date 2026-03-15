وزارة الاتصالات تطلق مساراً لتطوير البريد السوري وتحويله إلى منصة حديثة للخدمات

دمشق-سانا

أصدرت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات وثيقة طلب معلومات لإقامة شراكة استراتيجية لتطوير المؤسسة السورية للبريد، داعية المشغلين من القطاع الخاص والمستثمرين والائتلافات المؤهلة إلى تقديم تصوراتهم وخبراتهم ومقترحاتهم الأولية، وذلك خلال موعد أقصاه الـ 15 من شهر نيسان المقبل كموعد نهائي لتلقي الردود.

وأكدت الوزارة في بيان اليوم الأحد، أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية تحديث البريد السوري على المستوى الوطني، بما يسهم في تطويره وتحويله إلى منصة حديثة تخدم المواطنين، باعتبارها لبنة أساسية في بناء التجارة الإلكترونية، بما يعزز النمو الاقتصادي والتمكين الاجتماعي.

وأشارت وثيقة طلب المعلومات إلى أن دعوة المؤسسة للمشغلين والمستثمرين المهتمين إلى تقديم رؤى عملية مرحلية، يأتي في ظل عمل المؤسسة في بيئة تشغيلية صعبة تشمل محدودية قدرات النقل والتوزيع وأضراراً في البنية التحتية وضعفاً في الأتمتة، إلى جانب تعقيدات قانونية ومالية.

ولفتت الوثيقة إلى عمل الوزارة في تطوير إطار تنظيمي لسوق بريدي تنافسي يتيح تعدد الجهات الفاعلة، ويشجع على تحسين الخدمات وتوسيعها، وأكدت أن تطوير المؤسسة لا يمنحها أو أي جهة أخرى أفضلية أو حصرية، بل يهدف إلى استقطاب الخبرات والاستثمارات القادرة على الإسهام في سوق بريدي مفتوح وتنافسي يحفز نمو خدمات الطرود والخدمات اللوجستية وتوصيل البضائع للمستفيد النهائي.

وطلبت الوزارة أن تتضمن الردود معلومات عن الجهة المتقدمة وخبرتها، ورؤيتها الاستراتيجية وآلية التنفيذ، والتصور الاستثماري والتجاري، وخطط تحديث العمليات والشبكة، والبنية التقنية وإدارة البيانات، والجوانب القانونية والتنظيمية والمؤسسية، حيث ستساعد هذه الردود في تحديد متطلبات الاستثمار والتطوير.

ودعت الوزارة جميع الجهات المعنية إلى إرسال استفساراتها وردودها خطياً حصراً عبر البريد الإلكتروني: SyrianPostRFI@moct.gov.sy.

منصة وطنية متكاملة

وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل بيّن أن المؤسسة السورية للبريد حققت نمواً ملموساً في عام 2025، وقدمت خدمات أسهمت في توفير الوقت والجهد على المواطنين والدوائر الحكومية.

وأشار الوزير هيكل إلى أن الهدف من تطوير المؤسسة هو تحويلها إلى شركة تعمل بمرونة وكفاءة عالية، ومنصة وطنية متكاملة توفر خدمات الطرود والخدمات اللوجستية المرتبطة بالتجارة الإلكترونية، إضافة لخدمات رقمية وحكومية للمواطنين، وبعض الخدمات المالية وفق القوانين النافذة، مع تحديث البنية التشغيلية والأنظمة الرقمية وصولاً إلى توصيل الشحنات مباشرة إلى المستفيد في منزله أو مقر عمله.

وتأتي هذه الخطوات في ظل حرص السورية للبريد الدائم على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين في مختلف المحافظات، ومواصلة تطوير منظومة عملها البريدية والمالية بما يضمن السرعة والدقة، وسهولة الوصول إلى الخدمة.