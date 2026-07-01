وزارة الداخلية ولجنة الصليب الأحمر ينظمان دورة تدريبية ‏في الرعاية الطارئة الأساسية

دمشق-سانا‏

نظمت وزارة الداخلية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، الدورة ‏التدريبية التخصصية في الرعاية الطارئة الأساسية‎ (BEC) ‎الموجهة لرفع كفاءة الكوادر الطبية ومقدمي الرعاية في ‏الوزارة، من خلال اعتماد نهج منظم وموحد للتعامل السريع مع ‏الحالات الطبية الحرجة والمهددة للحياة، بما يضمن جودة ‏الاستجابة الإسعافية الأولية‎.‎

وركزت الدورة التي أقيمت لليوم الرابع على التوالي في فندق داما روز ‏بدمشق، على التدريبات التطبيقية المتقدمة ‏لإدارة حالات الصدمة وتثبيت المصابين، وتدريب عملي مكثف ‏على الدمى الطبية ضمن مجموعات صغيرة لتعزيز المهارات ‏السريرية للمشاركين، وعرض مبادئ وضوابط الطب الشرعي، ‏وبرتوكولات التعامل الميداني مع الجثث والرفات البشرية، ‏وكيفية التعامل معها طبياً وقانونياً‎.

منهجية علمية موحدة‎

وفي تصريح لمراسل سانا، بيّن رئيس التمريض العام في مشفى ‏الشرطة بحرستا، إسماعيل رحمة، أن المشاركة في الدورة ‏تكتسب أهمية بالغة في تحديث المعلومات الطبية الدورية ورفد ‏الكوادر الصحية بمنهجية علمية موحدة كخط استجابة أول.

وأشار إلى أن أعمال اليوم الرابع من الدورة ركزت بشكل مكثف ‏على الآليات التطبيقية لتدبير كل أنواع الصدمات كالصدمات ‏التحسسية، إلى جانب إدخال محور الطب الشرعي للتدريب على ‏كيفية التعامل السليم مع الجثث‎.‎

وأوضح رحمة أن البرنامج يعتمد على إدماج الجوانب النظرية ‏بالتطبيقات العملية من خلال وسائل محاكاة متطورة تشمل الدمى ‏الطبية والمستلزمات الحيوية المقاربة للواقع، بهدف تمكين ‏المسعفين وممرضي أقسام الطوارئ من تقديم الخدمة الإسعافية ‏الأولية المثلى للمصابين، بما يضمن الحفاظ على ديناميكية ‏الجسم ومنع حدوث أي أذيّات ثانوية أو مضاعفات زائدة ‏للمريض قبل نقله إلى المنشآت الطبية‎.‎

مهارات عمل ميدانية وتدريبات تخصصية‎

في السياق، أوضح المتابع الطبي في فرع إدارة الخدمات الطبية ‏بمحافظة درعا، أحمد عوض، أن أعمال اليوم الرابع من الدورة ‏تطرقت إلى موضوع الصدمة المتمثلة في فقد السوائل من ‏الجسم، مع التركيز على الاعتبارات الطبية الخاصة بالأطفال ‏وآليات الاستدلال على إصابتهم بالصدمة أو الجفاف عبر ‏العلامات والإشارات الجسدية الظاهرة، نظراً لعدم قدرتهم ‏السريرية على وصف حالتهم مقارنة بالبالغين‎.‎

وأشار عوض إلى أن الدورة تفرد مساحة لتطبيق مهارات عمل ‏ميدانية وتدريبات تخصصية لحماية المصابين، حيث ركزت ‏التدريبات التطبيقية على طرائق تثبيت ونقل المصابين بأذيات ‏في العمود الفقري والرقبة على النقالة الطبية وتحريكهم بأسلوب ‏جماعي منسق كفريق عمل واحد‎.‎

بروتوكولات التوثيق الطبي

من جهته، أشار المتابع الطبي في فرع إدارة الخدمات الطبية ‏بمحافظة حمص، فايز الخطيب، إلى الأهمية العلمية والعملية ‏للدورة التدريبية الإسعافية في تحديث المعارف الطبية وتطوير ‏الأداء الميداني للكوادر التمريضية، ولا سيما المقررات الخاصة ‏ببروتوكول المسح الأولي للمريض‎ “ABCD” ‎والذي يعنى ‏بضمان سلامة مجرى الهواء، والتنفس، والدورة الدموية، ‏والتعامل مع الإعاقة والكشف السريري‎.

وأكد الخطيب أهمية محاور الطب الشرعي والعدلي بالدورة، ‏وبشكل خاص بروتوكولات التوثيق الطبي للجثث مجهولة ‏الهوية، نظراً للارتباط الوثيق والمباشر بين هذا الملف الطبي ‏وملف المفقودين‎.‎

والرعاية الطارئة الأساسية‎ (BEC) ‎هو برنامج تدريبي ودليل ‏إرشادي طورته منظمة الصحة العالمية‎ (WHO) ‎واللجنة الدولية ‏للصليب الأحمر‎ (ICRC) ‎، ويركز على منهجية التقييم الأولي ‏وإدارة الحالات الحرجة التي تعتمد على الوقت، بهدف إنقاذ ‏الأرواح قبل الوصول إلى تشخيص نهائي.