وزارة الداخلية ولجنة الصليب الأحمر ينظمان دورة تدريبية ‏في الرعاية الطارئة الأساسية

دمشق-سانا
نظمت وزارة الداخلية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، الدورة التدريبية التخصصية في الرعاية الطارئة الأساسية (BEC) الموجهة لرفع كفاءة الكوادر الطبية ومقدمي الرعاية في الوزارة، من خلال اعتماد نهج منظم وموحد للتعامل السريع مع الحالات الطبية الحرجة والمهددة للحياة، بما يضمن جودة الاستجابة الإسعافية الأولية.
وركزت الدورة التي أقيمت لليوم الرابع على التوالي في فندق داما روز بدمشق، على التدريبات التطبيقية المتقدمة لإدارة حالات الصدمة وتثبيت المصابين، وتدريب عملي مكثف على الدمى الطبية ضمن مجموعات صغيرة لتعزيز المهارات السريرية للمشاركين، وعرض مبادئ وضوابط الطب الشرعي، وبرتوكولات التعامل الميداني مع الجثث والرفات البشرية، وكيفية التعامل معها طبياً وقانونياً.
منهجية علمية موحدة
وفي تصريح لمراسل سانا، بيّن رئيس التمريض العام في مشفى الشرطة بحرستا، إسماعيل رحمة، أن المشاركة في الدورة تكتسب أهمية بالغة في تحديث المعلومات الطبية الدورية ورفد الكوادر الصحية بمنهجية علمية موحدة كخط استجابة أول.
وأشار إلى أن أعمال اليوم الرابع من الدورة ركزت بشكل مكثف على الآليات التطبيقية لتدبير كل أنواع الصدمات كالصدمات التحسسية، إلى جانب إدخال محور الطب الشرعي للتدريب على كيفية التعامل السليم مع الجثث.
وأوضح رحمة أن البرنامج يعتمد على إدماج الجوانب النظرية بالتطبيقات العملية من خلال وسائل محاكاة متطورة تشمل الدمى الطبية والمستلزمات الحيوية المقاربة للواقع، بهدف تمكين المسعفين وممرضي أقسام الطوارئ من تقديم الخدمة الإسعافية الأولية المثلى للمصابين، بما يضمن الحفاظ على ديناميكية الجسم ومنع حدوث أي أذيّات ثانوية أو مضاعفات زائدة للمريض قبل نقله إلى المنشآت الطبية.
مهارات عمل ميدانية وتدريبات تخصصية
في السياق، أوضح المتابع الطبي في فرع إدارة الخدمات الطبية بمحافظة درعا، أحمد عوض، أن أعمال اليوم الرابع من الدورة تطرقت إلى موضوع الصدمة المتمثلة في فقد السوائل من الجسم، مع التركيز على الاعتبارات الطبية الخاصة بالأطفال وآليات الاستدلال على إصابتهم بالصدمة أو الجفاف عبر العلامات والإشارات الجسدية الظاهرة، نظراً لعدم قدرتهم السريرية على وصف حالتهم مقارنة بالبالغين.
وأشار عوض إلى أن الدورة تفرد مساحة لتطبيق مهارات عمل ميدانية وتدريبات تخصصية لحماية المصابين، حيث ركزت التدريبات التطبيقية على طرائق تثبيت ونقل المصابين بأذيات في العمود الفقري والرقبة على النقالة الطبية وتحريكهم بأسلوب جماعي منسق كفريق عمل واحد.
بروتوكولات التوثيق الطبي
من جهته، أشار المتابع الطبي في فرع إدارة الخدمات الطبية بمحافظة حمص، فايز الخطيب، إلى الأهمية العلمية والعملية للدورة التدريبية الإسعافية في تحديث المعارف الطبية وتطوير الأداء الميداني للكوادر التمريضية، ولا سيما المقررات الخاصة ببروتوكول المسح الأولي للمريض “ABCD” والذي يعنى بضمان سلامة مجرى الهواء، والتنفس، والدورة الدموية، والتعامل مع الإعاقة والكشف السريري.
وأكد الخطيب أهمية محاور الطب الشرعي والعدلي بالدورة، وبشكل خاص بروتوكولات التوثيق الطبي للجثث مجهولة الهوية، نظراً للارتباط الوثيق والمباشر بين هذا الملف الطبي وملف المفقودين.
والرعاية الطارئة الأساسية (BEC) هو برنامج تدريبي ودليل إرشادي طورته منظمة الصحة العالمية (WHO) واللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC) ، ويركز على منهجية التقييم الأولي وإدارة الحالات الحرجة التي تعتمد على الوقت، بهدف إنقاذ الأرواح قبل الوصول إلى تشخيص نهائي.