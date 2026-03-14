اختتام فعالية سرد القرآن الكريم “آيات بيّنات” في المحافظات السورية

دمشق-سانا

اختُتمت اليوم السبت المرحلة النهائية من فعالية سرد القرآن الكريم في عموم المحافظات السورية، التي نظّمتها إدارة شؤون القرآن الكريم في وزارة الأوقاف ضمن حملة “إيمان يجمعنا” تحت عنوان “آيات بيّنات”، وذلك بمشاركة نحو ألف حافظ وحافظة.

وأوضح مدير إدارة شؤون القرآن الكريم في وزارة الأوقاف الدكتور عبد القادر العثمان في تصريح لمراسل سانا، أن المرحلة النهائية من الفعالية أُقيمت بشكل متزامن عبر 24 نقطة في مختلف المحافظات السورية، حيث سرد 996 حافظاً وحافظةً القرآن الكريم كاملاً غيباً عن ظهر قلب خلال ثلاثة أيام، بواقع عشرة أجزاء يومياً، بعد تأهلهم من بين 2249 حافظاً وحافظةً شاركوا في الاختبارات الترشيحية الأولية.

وأشار العثمان إلى أن تنظيم فعالية “آيات بيّنات” خلال شهر رمضان المبارك يهدف إلى تعزيز حضور القرآن الكريم في حياة الأفراد والمجتمع، وتشجيع الحفّاظ على إتقان الحفظ والمراجعة، ولا سيما في هذا الشهر الفضيل الذي ارتبط نزول القرآن به، بما يسهم في ترسيخ القيم القرآنية وبناء جيلٍ واعٍ يحمل رسالة القرآن علماً وعملاً.

وأشار رئيس قسم المسابقات القرآنية والترشيحات في وزارة الأوقاف براء علي إلى أن الفعالية تشكل مساحة جامعة للشباب الحفّاظ من مختلف المحافظات، بما يعزز روح الانتماء والتواصل بينهم حول القرآن الكريم، ويسهم في ترسيخ القيم التي يدعو إليها في المجتمع، وبناء جيل يحمل رسالة القرآن علماً وسلوكاً ومسؤوليةً.

وأضاف علي: إن المشاركين في المرحلة النهائية توزّعوا على عدد من المحافظات والمناطق، حيث بلغ عددهم في حلب 43 حافظاً و282 حافظةً، وفي دمشق 75 حافظاً و191 حافظةً، وفي ريف دمشق 16 حافظاً و48 حافظةً، وفي حماة 33 حافظاً و24 حافظةً، وفي حمص 8 حفّاظ و24 حافظةً، وفي إدلب 12 حافظاً و53 حافظةً، وفي الباب حافظين و39 حافظةً، وفي إعزاز 12 حافظاً و 34 حافظةً، وفي الرقة 9 حفّاظ و20 حافظةً، وفي دير الزور 9 حفّاظ و20 حافظةً، وفي درعا 4 حفّاظ و15 حافظةً، وفي اللاذقية 7 حفّاظ و7 حافظات، وفي القنيطرة 4 حفّاظ و3 حافظات، وفي الحسكة حافظتين دون مشاركات من الحفّاظ.

وكانت وزارة الأوقاف السورية أطلقت في الـ 27 من شباط الماضي، عبر إدارة شؤون القرآن الكريم، فعالية السرد القرآني بعنوان “آيات بيّنات” ضمن حملة “إيمانٌ يجمعنا”، بهدف تشجيع الحفّاظ والحافظات على إتقان حفظ القرآن الكريم وتلاوته وتدبره والعمل بآياته.