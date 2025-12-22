بمناسبة ذكرى النصر والتحرير… معرض فني في الثانوية النسوية بدير الزور

دير الزور-سانا

نظمت ثانوية تاج الدين العزاوي المهنية النسوية في دير الزور اليوم، معرضاً فنياً احتفالاً بذكرى النصر والتحرير.

وأوضحت معلمة تصميم الأزياء في الثانوية سها اليوسف في تصريح لمراسل سانا، أن تنظيم المعرض جاء تعبيراً عن مشاعر الفخر والاعتزاز بالنصر والحرية، حيث تم عرض مجموعة من اللوحات الفنية التي تجسد هذه القيم، إلى جانب الأزياء الشعبية التي تعكس التراث الثقافي للمحافظة.

وأشارت اليوسف إلى أنه تمت حياكة مجموعة كبيرة من الأعلام وتوزيعها على الدوائر الرسمية والمديريات والمدارس في ذكرى النصر والتحرير، وذلك بمشاركة المعلمات والطالبات.

حضر الفعالية مدير التربية علي الصالح، ونقيب المعلمين مثنى العمر، إضافة إلى عدد من الفعاليات التربوية والاجتماعية.

يذكر أن الثانوية النسوية بدير الزور تحتوي على ورشة إنتاج متخصصة بحياكة الملابس، وتسعى للدخول إلى سوق الإنتاج والمنافسة، بما ينعكس بصورة إيجابية على واقع التعليم الفني والمهني.