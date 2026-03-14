سوريا تستعد لتحري هلال شوال لتحديد أول أيام عيد الفطر

دمشق-سانا

مع اقتراب موعد تحري هلال شهر شوال، تستعد سوريا لاستقبال أول أيام عيد الفطر تحت مظلة قرار موحد من (اللجنة الوطنية لرصد الأهلة)، التي شُكّلت بموجب المرسوم رقم 36 لعام 2026 الصادر عن الرئيس أحمد الشرع، بهدف توحيد المرجعية الرسمية لإثبات بدايات الأشهر الهجرية.

وأكد عضو اللجنة والأمين العام لمجلس الإفتاء الأعلى الدكتور إبراهيم الحسون في تصريح لـ سانا، أن التنسيق بين الجانبين الشرعي والفلكي كان متكاملاً منذ تحري هلال رمضان، حيث قدّمت الجمعية الفلكية السورية تقاريرها حول احتمالات الرؤية، وشاركت فرقها المنتشرة في المحافظات في عملية التحري.

وأشار الحسون، إلى أن الجمعية ستكون حاضرة أيضاً في تحري هلال شهر شوال المقرر في التاسع والعشرين من شهر رمضان، مع الإبقاء على الأصل الشرعي في الرؤية والاستئناس بالحسابات الفلكية لتحديد إمكانية الرؤية.

اعتماد معايير دولية

تعتمد الجمعية وفق عضو اللجنة ورئيس الجمعية الفلكية السورية الدكتور محمد العصيري، على معايير فلكية دولية دقيقة لتقييم إمكانية رؤية الهلال، تشمل عمر الهلال، ومكثه بعد غروب الشمس، وارتفاعه، وزاوية الاستطالة.

وأضاف العصيري، أن الجمعية سلّمت تقريرها الأولي للجنة قبل موعد التحري بعشرة أيام، ليتضمن المعطيات الأساسية حول هلال شوال وتقييماً علمياً لاحتمال الرؤية.

كما أشار إلى أن فرق الرصد الميداني تواجه تحديات مثل الظروف الجوية، لكنها تحرص على اختيار مواقع مناسبة واستخدام التجهيزات المتخصصة.

توعية المواطنين

عضوا اللجنة أكدا أن اللجنة دائمة وتعمل على مدار العام، عبر إعداد تقاويم هجرية، وتدريب فرق رصد جديدة، وتطوير قاعدة بيانات رصدية، إضافة إلى التنسيق العلمي المستمر مع الدول العربية والإسلامية.

وشدّد العضوان على أهمية توعية المواطنين بالفرق بين إمكانية الرؤية الفلكية وثبوت الرؤية الشرعية، وبأن اختلاف بدايات الأشهر بين الدول أمر طبيعي من الناحية العلمية، خاصة أن قرار ثبوت الشهر يعتمد على المعطيات المحلية والرصد ضمن الجغرافيا السورية، مع الأخذ بعين الاعتبار رؤية دول الجوار إذا ثبتت صحتها علمياً.

وتترقب سوريا إعلان اللجنة الوطنية لرصد الأهلة عن نتيجة تحري هلال شهر شوال، لتحديد أول أيام عيد الفطر ضمن مسار يهدف إلى تنظيم إثبات الأشهر الهجرية وفق رؤية وطنية موحدة.

وأصدر الرئيس أحمد الشرع في الـ 14 من شهر شباط الماضي، المرسوم رقم 36 لعام 2026 القاضي بتشكيل لجنة وطنية دائمة تُسمّى (اللجنة الوطنية لرصد الأهلة).

وتتولى اللجنة تحري ورصد الأهلة، وإثبات بدايات الأشهر الهجرية، ولا سيما ما يتعلق بأشهر رمضان وشوال وذي الحجة، وفق الضوابط الشرعية والمعايير الفلكية المعتمدة، ورفع نتائج أعمالها إلى الجهة المختصة لإعلانها رسمياً.