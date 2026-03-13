العثور على مقبرة جماعية قرب موقع للنظام البائد بريف درعا تضم رفات 11 شخصاً

درعا-سانا

عثرت قوى الأمن الداخلي اليوم الجمعة على مقبرة جماعية قرب موقع كان يُستخدم سابقاً كنقطة عسكرية للنظام البائد في محيط مدينة الصنمين بريف درعا الشمالي.

وذكر مراسل سانا في درعا أن المقبرة الواقعة في تل غرابة تضم رفات 11 شخصاً مكبلي الأيدي، وتحمل آثار تعذيب واضحة، ما يشير إلى تعرض الضحايا لعمليات إعدام ميدانية من قبل النظام البائد.

وحضرت الجهات المختصة إلى المكان، وقامت بالإجراءات اللازمة لانتشال الرفات وتحديد هويات الضحايا.

ويأتي اكتشاف هذه المقبرة ضمن الجهود المبذولة للكشف عن المقابر الجماعية وتحديد مصير المفقودين، ولا سيما في المواقع التي كانت تستخدمها قوات النظام البائد خلال السنوات الماضية.

يذكر أن الجهات المختصة عثرت خلال الأشهر الماضية على عدد من المقابر الجماعية في عدة مناطق من سوريا، تضم رفات مئات الأشخاص الذين قضوا نتيجة ممارسات النظام البائد وحلفائه خلال سنوات الثورة، فيما وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قرابة 177 ألف حالة اختفاء قسري منذ آذار عام 2011.