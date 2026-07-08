قوى الأمن الداخلي في الرقة تشارك في حملة تبرع بالدم

الرقة-سانا
شارك عناصر قوى الأمن الداخلي في محافظة الرقة، اليوم الأربعاء، في حملة للتبرع بالدم، نظمها فرع إدارة الخدمات الطبية التابع لوزارة الداخلية بالمحافظة، بهدف دعم مخزون بنك الدم وتأمين الاحتياجات الطبية للمرضى والمصابين.
وأوضح رئيس فرع إدارة الخدمات الطبية في الرقة، الدكتور أحمد الجاجان، في تصريح لمراسل سانا، أن الحملة أطلقتها وزارة الداخلية ممثلة بإدارة الخدمات الطبية، بالتنسيق مع مديرية الصحة وبنك الدم، لتعويض النقص في مخزون وحدات الدم وتعزيز الجاهزية لتلبية الاحتياجات الطبية، ولا سيما في الحالات الطارئة.
وأشار الجاجان إلى أن الحملة تعكس المسؤولية الإنسانية والوطنية لقوى الأمن الداخلي، وتجسد قيم التكافل والتعاون المجتمعي، مؤكداً أن عمليات التبرع تجري بإشراف كوادر طبية متخصصة ووفق المعايير الصحية المعتمدة، بما يضمن سلامة المتبرعين والمستفيدين.
ودعا الجاجان جميع القادرين على التبرع إلى المبادرة والمشاركة في هذه الحملات الإنسانية، لما لها من دور حيوي في إنقاذ حياة المرضى والمصابين، وتعزيز المخزون الاستراتيجي من وحدات الدم.
من جانبه، أوضح مدير بنك الدم في الرقة، محمد الهلال، أن مخزون البنك يُعد جيداً بشكل عام، إلا أن حملات التبرع الدورية تبقى ضرورة للحفاظ على جاهزية المخزون، وخاصة في حالات الطوارئ والحوادث.
وأكد الهلال أهمية نشر ثقافة التبرع الطوعي بالدم بين أفراد المجتمع، مشيراً إلى أن نسبة التبرع الطوعي لا تزال محدودة، الأمر الذي يستدعي تعزيز المشاركة المجتمعية في مثل هذه المبادرات.
وبيّن أن البنك يحتاج بشكل خاص إلى تعزيز مخزون بعض الزمر الدموية النادرة، ولا سيما O- وB-، داعياً المواطنين من حاملي هاتين الزمرتين إلى المبادرة بالتبرع دعماً للمخزون وتأميناً لاحتياجات المرضى.
وتندرج هذه الحملة ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز مخزون بنك الدم في محافظة الرقة، وترسيخ ثقافة العمل التطوعي والتكافل الإنساني، بما يسهم في خدمة المرضى والمحتاجين.