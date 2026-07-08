قوى الأمن الداخلي في الرقة تشارك في حملة تبرع بالدم

الرقة-سانا‏

شارك عناصر قوى الأمن الداخلي في محافظة الرقة، اليوم الأربعاء، في حملة للتبرع ‏بالدم، نظمها فرع إدارة الخدمات الطبية التابع لوزارة الداخلية بالمحافظة، بهدف دعم ‏مخزون بنك الدم وتأمين الاحتياجات الطبية للمرضى والمصابين.‏

وأوضح رئيس فرع إدارة الخدمات الطبية في الرقة، الدكتور أحمد الجاجان، في تصريح ‏لمراسل سانا، أن الحملة أطلقتها وزارة الداخلية ممثلة بإدارة الخدمات الطبية، بالتنسيق مع ‏مديرية الصحة وبنك الدم، لتعويض النقص في مخزون وحدات الدم وتعزيز الجاهزية ‏لتلبية الاحتياجات الطبية، ولا سيما في الحالات الطارئة.‏

وأشار الجاجان إلى أن الحملة تعكس المسؤولية الإنسانية والوطنية لقوى الأمن الداخلي، ‏وتجسد قيم التكافل والتعاون المجتمعي، مؤكداً أن عمليات التبرع تجري بإشراف كوادر ‏طبية متخصصة ووفق المعايير الصحية المعتمدة، بما يضمن سلامة المتبرعين ‏والمستفيدين.‏

ودعا الجاجان جميع القادرين على التبرع إلى المبادرة والمشاركة في هذه الحملات ‏الإنسانية، لما لها من دور حيوي في إنقاذ حياة المرضى والمصابين، وتعزيز المخزون ‏الاستراتيجي من وحدات الدم.‏

من جانبه، أوضح مدير بنك الدم في الرقة، محمد الهلال، أن مخزون البنك يُعد جيداً ‏بشكل عام، إلا أن حملات التبرع الدورية تبقى ضرورة للحفاظ على جاهزية المخزون، ‏وخاصة في حالات الطوارئ والحوادث.‏

وأكد الهلال أهمية نشر ثقافة التبرع الطوعي بالدم بين أفراد المجتمع، مشيراً إلى أن نسبة ‏التبرع الطوعي لا تزال محدودة، الأمر الذي يستدعي تعزيز المشاركة المجتمعية في مثل ‏هذه المبادرات.‏

وبيّن أن البنك يحتاج بشكل خاص إلى تعزيز مخزون بعض الزمر الدموية النادرة، ولا ‏سيما ‏O‏- وB‏-، داعياً المواطنين من حاملي هاتين الزمرتين إلى المبادرة بالتبرع دعماً ‏للمخزون وتأميناً لاحتياجات المرضى.‏

وتندرج هذه الحملة ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز مخزون بنك الدم في محافظة الرقة، ‏وترسيخ ثقافة العمل التطوعي والتكافل الإنساني، بما يسهم في خدمة المرضى ‏والمحتاجين.‏