الفيفا يرفض استئناف فرنسا لإلغاء إنذار أوليزيه

واشنطن-سانا

رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الاستئناف الذي تقدّم به المنتخب الفرنسي لإلغاء البطاقة الصفراء التي تلقاها مايكل أوليزيه خلال المباراة مع باراغواي في دور الـ16 من كأس العالم، وفق ما صرّح به المدرب ديدييه ديشان اليوم الأربعاء.

وقال ديشان، خلال مؤتمر صحفي قبل مواجهة المغرب في الدور ربع النهائي: إن قرار البطاقة الصفراء لم يتغير، مضيفاً: إن المنتخب الفرنسي تلقى صباح اليوم إخطاراً من فيفا يفيد بتثبيت القرار.

وكان أوليزيه، أحد أبرز نجوم البطولة حتى الآن، قد حصل على الإنذار في الدقائق الأخيرة من المباراة التي شهدت توتراً كبيراً في فيلادلفيا، عقب احتكاكه بلاعب باراغواي ماتياس غالارسا.

وبعد تثبيت قرار الإنذار، سيكون أوليزيه مهدداً بالإيقاف في الدور نصف النهائي في حال حصوله على بطاقة صفراء جديدة خلال مواجهة المغرب، ونجاح فرنسا في التأهل، حيث ستواجه الفائز من لقاء إسبانيا وبلجيكا.

ويواجه كل من برادلي باركولا ومانو كونيه المصير ذاته، بعدما حصلا أيضاً على بطاقات صفراء في مباراة باراغواي.