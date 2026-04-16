إيقاف حركة العبور على الجسر الترابي بمدينة دير الزور غداً الجمعة

دير الزور-سانا

أعلنت محافظة دير الزور اليوم الخميس، إيقاف حركة العبور من الجهتين على الجسر الترابي الذي يربط مدينة دير الزور بريفها، غداً الجمعة.

وقالت المحافظة: إن هذا الإيقاف يأتي بهدف إجراء أعمال الصيانة اللازمة، ولا سيما مع ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات إثر الهطولات التي شهدتها المحافظة مؤخراً.

وكانت دائرة الإنذار المبكر والتأهب في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، ومديرية الموارد المائية في محافظة الرقة، حذرتا في وقت سابق من يوم أمس الأربعاء من ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات خلال الأيام القادمة، نتيجة زيادة التدفقات المائية من سد كديران الواقع غرب المحافظة.