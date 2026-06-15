اللجنة المركزية للامتحانات تتفقد مراكز امتحانية في القنيطرة

القنيطرة-سانا

تفقدت اللجنة المركزية للامتحانات، اليوم الإثنين، عدداً من المراكز الامتحانية في محافظة القنيطرة، للاطلاع على سير امتحانات شهادة التعليم الأساسي، والتأكد من تطبيق الإجراءات التنظيمية والأمنية المعتمدة، لضمان حسن سير العملية الامتحانية.

وشارك في الجولة محافظ القنيطرة غسان السيد أحمد، ومعاون وزير الداخلية عضو اللجنة المركزية للامتحانات اللواء أحمد لطوف، وعضو اللجنة المركزية للامتحانات العقيد محمد ياسين، ومدير التربية في المحافظة الدكتور حكمات ذياب، واطلع المشاركون على واقع المراكز الامتحانية، وآلية توزيع الأسئلة وتأمين وصولها، إضافة إلى الإجراءات المتخذة داخل المراكز وخارجها، لضمان سير الامتحانات وفق التعليمات المعتمدة.

وأكد اللواء لطوف، في تصريح لمراسل سانا، أن الجولة هدفت إلى متابعة سير العملية الامتحانية ميدانياً، والتأكد من وصول الأسئلة والأوراق الامتحانية بشكل آمن عبر آليات الشرطة، إلى جانب الاطلاع على انتشار عناصر وزارة الداخلية المكلفين بحماية وتأمين المراكز الامتحانية.

وأشار إلى أن الامتحانات تسير بصورة جيدة ومنظمة، مبيناً أن الجولة أتاحت التواصل المباشر مع الطلاب والاطمئنان إلى أوضاعهم داخل القاعات الامتحانية، وأضاف: إنه لم تُسجل ملاحظات جوهرية من قبل الطلاب، في حين تم رصد بعض الملاحظات المتعلقة بعمل المراقبين، وسيجري التعامل معها، ومعالجتها بشكل فوري، بما يضمن استمرار العملية الامتحانية بالشكل المطلوب.

وتأتي الجولة في إطار المتابعة المستمرة لامتحانات الشهادات العامة في مختلف المحافظات، وحرص الجهات المعنية على توفير البيئة المناسبة للطلاب، وضمان تطبيق التعليمات الامتحانية، وتأمين مستلزمات العملية الامتحانية، بما يعزز نجاحها ويكفل تحقيق العدالة، وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.