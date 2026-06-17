هيئة المفقودين تُجري تقييماً أولياً لموقع يُشتبه باحتوائه رفاتاً ‏بشرية في حي كرم الزيتون بحمص

حمص-سانا
أجرت الهيئة الوطنية للمفقودين، بالتنسيق مع الجهات المختصة وبمشاركة الدفاع المدني السوري في حمص، تقييماً ميدانياً أولياً في حي كرم الزيتون بمدينة حمص، وذلك استجابةً لورود بلاغ من الأهالي عن الاشتباه بوجود موقع قد يحتوي على رفات بشرية.
وأوضحت الهيئة في بيان عبر قناتها على التلغرام الثلاثاء، أن التقييم جاء لتقدير متطلبات الاستجابة الفنية واللوجستية والقانونية اللازمة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات المناسبة وفق المعايير المهنية والقانونية المعتمدة، وبما يضمن حماية الأدلة ويصون كرامة الضحايا.
وأكدت الهيئة أن التعامل مع هذه البلاغات يتم ضمن مقاربة إنسانية ومهنية تراعي حق العائلات في معرفة الحقيقة، وبالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يسهم في كشف مصير المفقودين والحفاظ على سلامة إجراءات التوثيق والتحقق.
ودعت الهيئة الأهالي إلى عدم الاقتراب من أي مواقع يُشتبه باحتوائها على رفات بشرية أو مقابر جماعية، وعدم العبث بها أو نقل أي موجودات منها، والإبلاغ الفوري عنها عبر القنوات الرسمية المعتمدة، لما لذلك من أهمية في حماية الأدلة وضمان سلامة الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة.
يذكر أن الجهات المختصة عثرت خلال الأشهر الماضية على عدد من المقابر الجماعية في عدة مناطق من سوريا، تضم رفات مئات الأشخاص الذين قضوا نتيجة ممارسات النظام البائد وحلفائه خلال سنوات الثورة.