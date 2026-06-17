هيئة المفقودين تُجري تقييماً أولياً لموقع يُشتبه باحتوائه رفاتاً ‏بشرية في حي كرم الزيتون بحمص

حمص-سانا‏

أجرت الهيئة الوطنية للمفقودين، بالتنسيق مع الجهات المختصة ‏وبمشاركة الدفاع المدني السوري في حمص، تقييماً ميدانياً أولياً في ‏حي كرم الزيتون بمدينة حمص، وذلك استجابةً لورود بلاغ من ‏الأهالي عن الاشتباه بوجود موقع قد يحتوي على رفات بشرية‎.‎

وأوضحت الهيئة في بيان عبر قناتها على التلغرام الثلاثاء، أن ‏التقييم جاء لتقدير متطلبات الاستجابة الفنية واللوجستية والقانونية ‏اللازمة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات المناسبة وفق المعايير المهنية ‏والقانونية المعتمدة، وبما يضمن حماية الأدلة ويصون كرامة ‏الضحايا‎.‎

وأكدت الهيئة أن التعامل مع هذه البلاغات يتم ضمن مقاربة إنسانية ‏ومهنية تراعي حق العائلات في معرفة الحقيقة، وبالتنسيق مع ‏الجهات المختصة، بما يسهم في كشف مصير المفقودين والحفاظ ‏على سلامة إجراءات التوثيق والتحقق‎.‎

ودعت الهيئة الأهالي إلى عدم الاقتراب من أي مواقع يُشتبه ‏باحتوائها على رفات بشرية أو مقابر جماعية، وعدم العبث بها أو ‏نقل أي موجودات منها، والإبلاغ الفوري عنها عبر القنوات ‏الرسمية المعتمدة، لما لذلك من أهمية في حماية الأدلة وضمان ‏سلامة الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة‎.‎

يذكر أن الجهات المختصة عثرت خلال الأشهر الماضية على عدد ‏من المقابر الجماعية في عدة مناطق من سوريا، تضم رفات مئات ‏الأشخاص الذين قضوا نتيجة ممارسات النظام البائد وحلفائه خلال ‏سنوات الثورة‎.‎