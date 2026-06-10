بمناسبة اليوم العالمي للبيئة.. حملة نظافة في حي الكرامة بحماة ‏

حماة-سانا

نظمت مديرية البيئة بحماة، اليوم الأربعاء، بالتعاون مع مديرية النظافة حملة نظافة شاملة في حي ‏الكرامة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للبيئة.‏

وأوضحت رئيسة دائرة الإعلام والتوعية البيئية في مديرية البيئة بحماة المهندسة ضحى الشعار ‏في تصريح لـ سانا، أن الهدف من الحملة هو نشر الوعي البيئي حول أهمية الحفاظ على بيئة ‏سليمة خالية من الأمراض، مبينةً أنه تم أيضاً عرض كرنفال مسير لآليات النظافة، البالغ عددها ‌‏80 آلية تعمل بمختلف أنحاء المدينة.‏

وأشار مسؤول النظافة في مجلس مدينة حماة علاء عربو إلى أن مديرية النظافة شاركت بإطلاق ‏الكرنفال بجميع آلياتها، والذي انطلق من دوار سباهي في مدخل المدينة الشمالي إلى دوار كازو ‏باتجاه شارع النيل وصولاً إلى دوار شاهين، مبيناً أن هذا الكرنفال يمثل نوعاً من التعبير عن ‏الجهود الكبيرة التي يبذلها عمال النظافة.‏

وكانت مديرية البيئة بحماة نظمت أمس الثلاثاء، بالتعاون مع عدة جهات، ملتقى توعوياً مع أهالي ‏حي الكرامة، بهدف نشر الوعي البيئي حول أهمية النظافة العامة.‏