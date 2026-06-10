بمناسبة اليوم العالمي للبيئة.. حملة نظافة في حي الكرامة بحماة ‏

حماة-سانا
نظمت مديرية البيئة بحماة، اليوم الأربعاء، بالتعاون مع مديرية النظافة حملة نظافة شاملة في حي الكرامة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للبيئة.
وأوضحت رئيسة دائرة الإعلام والتوعية البيئية في مديرية البيئة بحماة المهندسة ضحى الشعار في تصريح لـ سانا، أن الهدف من الحملة هو نشر الوعي البيئي حول أهمية الحفاظ على بيئة سليمة خالية من الأمراض، مبينةً أنه تم أيضاً عرض كرنفال مسير لآليات النظافة، البالغ عددها 80 آلية تعمل بمختلف أنحاء المدينة.
وأشار مسؤول النظافة في مجلس مدينة حماة علاء عربو إلى أن مديرية النظافة شاركت بإطلاق الكرنفال بجميع آلياتها، والذي انطلق من دوار سباهي في مدخل المدينة الشمالي إلى دوار كازو باتجاه شارع النيل وصولاً إلى دوار شاهين، مبيناً أن هذا الكرنفال يمثل نوعاً من التعبير عن الجهود الكبيرة التي يبذلها عمال النظافة.
وكانت مديرية البيئة بحماة نظمت أمس الثلاثاء، بالتعاون مع عدة جهات، ملتقى توعوياً مع أهالي حي الكرامة، بهدف نشر الوعي البيئي حول أهمية النظافة العامة.