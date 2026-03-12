الأمن الداخلي في حمص يطلق عملية أمنية ضد شبكات مخدرات ويوقف 24 شخصاً

حمص-سانا

أطلقت قيادة الأمن الداخلي في محافظة حمص عملية أمنية في ريف المحافظة الغربي، استهدفت شبكات متورطة في تهريب وتجارة المخدرات.

وأوضحت قيادة الأمن الداخلي في تصريح لـ سانا، اليوم الخميس، أن العملية أسفرت، بعد عمليات متابعة ورصد استمرت يومين، عن إلقاء القبض على 20 شخصاً يشتبه بتورطهم في أنشطة مرتبطة بتهريب وترويج المواد المخدّرة، حيث جرى تحويلهم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة أصولاً.

ولاحقاً، يوم أمس الأربعاء، أقدم مجهولون على مهاجمة مبنى إدارة المنطقة في تل الشور، في محاولة لعرقلة عمل الأجهزة الأمنية والإخلال بالأمن العام. وعلى إثر ذلك، فرضت قيادة الأمن الداخلي حظر تجوال مؤقت في المنطقة لضمان سلامة المواطنين والحفاظ على الاستقرار.

كما تمكنت القوى الأمنية من إلقاء القبض على أربعة أشخاص يشتبه بتورطهم في حادثة الهجوم، وتم توقيفهم تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء المختص ومحاسبتهم وفق القوانين.

وأكدت قيادة الأمن الداخلي في حمص استمرارها في ملاحقة كل من يثبت تورطه في أنشطة تهدد أمن المجتمع وسلامته، داعية المواطنين إلى الالتزام بقرار حظر التجوال والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة، حفاظاً على سلامتهم ودعماً لجهود تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.