إنارة بلدة معربة بريف درعا بالطاقة الشمسية لتعزيز البنية التحتية والسلامة المرورية

درعا-سانا

أنجز مجلس بلدة معربة وبالتعاون مع مجلس مدينة بصرى الشام والمجتمع المحلي بريف درعا، المرحلة الثانية من مشروع إنارة المداخل الرئيسية والمراكز العامة بالطاقة الشمسية، بهدف تعزيز السلامة المرورية والبنية التحتية للبلدة.

وأوضح رئيس مجلس البلدة محمد بديوي في تصريح لمراسل سانا، اليوم الثلاثاء، أنه تم تركيب 40 جهازاً في المداخل الرئيسة للبلدة المرتبطة مع بصرى الشام وغصم وطريق الأوتستراد والطرقات الرئيسية والمراكز المهمة، مشيراً الى أن المرحلة القادمة سيتم من خلالها إنارة البلدة بالكامل.

وبين بديوي، أن هذا المشروع يعزز اعتماد المجتمع على الطاقة المتجددة، من خلال توفير إنارة مستدامة، تسهم في رفع مستوى السلامة المرورية والحد من التعديات والأعمال المخلة بمصالح السكان، وتنشيط الحركة التجارية خلال ساعات الليل.

وتأتي هذه المبادرة ضمن المشروعات الحيوية التي نفذها المجلس المحلي من إنارة وتأهيل آبار للشرب، وتعبيد طرق وصيانة شبكة الصرف الصحي وتنفيذ حملات النظافة العامة.

