السورية للبريد: غداً موعد رواتب المتقاعدين المشمولين بنظام التأمين والمعاش

دمشق-سانا

أعلنت المؤسسة السورية للبريد اليوم الأربعاء، أن موعد صرف رواتب المتقاعدين على نظام التأمين والمعاش عبر مكاتبها البريدية يبدأ اعتباراً من يوم الغد ويستمر لغاية الـ 26 من الشهر الجاري.

وأكدت المؤسسة في بيان تلقت سانا نسخة منه، حرصها الدائم على إطلاع المواطنين على مواعيد الصرف أولاً بأول عبر معرفاتها الرسمية، إضافة إلى إرسال رسائل نصية قصيرة (SMS) لإبلاغ المتقاعدين بمواعيد استلام رواتبهم، بما يضمن تنظيم عملية التقبيض وتسهيل حصول المتقاعدين على مستحقاتهم بكل يسر.

وكانت المؤسسة السورية للبريد بدأت منذ الثالث من الشهر الجاري تقبيض رواتب المتقاعدين المشمولين بنظام التأمينات الاجتماعية.

