الأمن الداخلي في محافظة درعا يلقي القبض على مرتكب جريمة قتل طفلتين في مدينة الشيخ مسكين

درعا-سانا

أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة درعا، عن إلقاء القبض على مرتكب جريمة قتل طفلتين في مدينة الشيخ مسكين بريف درعا الشمالي.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا في بيان عبر قناته على التلغرام: إنه بعد ساعات قليلة من وقوع جريمة قتل بحق طفلتين في مدينة الشيخ مسكين بريف درعا، تمكنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة درعا من تحديد هوية الجاني، وإلقاء القبض عليه أثناء محاولته الفرار إلى خارج المدينة، حيث اعترف بما نسب إليه من جرم قتل ابنتي أخيه، وذلك عن طريق رمي قنبلة يدوية عليهما.

وأضاف المتحدث البابا: إن التحقيقات الأولية أظهرت أنه كان في حالة سكر أثناء تنفيذ الجريمة، كما تبين ضلوعه بجرائم سابقة، تشمل الاغتصاب والتعنيف الأسري، وستتم إحالة الموقوف إلى القضاء المختص أصولاً لينال جزاءه العادل.