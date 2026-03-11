صيانة عدد من محطات التحويل الكهربائية في دمشق وريفها

دمشق-سانا

أنجزت ورشات وحدة العمليات التشغيلية للمنطقة الجنوبية، سلسلة من أعمال الصيانة والتأهيل في عدد من محطات التحويل في دمشق وريفها، بهدف تعزيز وثوقية التغذية الكهربائية للمشتركين.

وذكرت وزارة الطاقة عبر قناتها على التلغرام اليوم الأربعاء، أن الأعمال شملت صيانة المحولة الأولى 230 كيلو فولط في محطة الناصرية، إضافة إلى إعادة تأهيل القاطع الرئيس لخط عدرا الصناعية وإعادته إلى الخدمة، وكذلك جرى إصلاح المحولة الثالثة 66 / 230 كيلو فولط في محطة الميدان 2.

وأشارت الوزارة إلى أن الورشات تابعت أعمالها على خط دير علي – عدرا 400 كيلو فولط في منطقة العتيبة، إلى جانب تنفيذ صيانة عامة للمجموعة الاحتياطية في محطتي القابون والبرامكة 230 كيلو فولط، كما جرى إصلاح القاطع لخط باب شرقي – سقبا 20 / 66 كيلو فولط في محطة سقبا، وإصلاح خط الفرسان 20/66 كيلو فولط في محطة تحويل الجديدة 20 / 66 كيلو فولط.

وتأتي هذه الأعمال في إطار حرص وحدة العمليات التشغيلية للمنطقة الجنوبية المستمر على الحفاظ على شبكة مستقرة، ورفع جاهزية محطات التحويل لضمان تأمين تغذية كهربائية مستقرة.